Esra Erol’un kız kardeşlerine bakın! Eda Erol kutlamadan paylaştı üç güzel sosyal medyayı salladı Erol kardeşler ortalığı yıktı geçti
Esra Erol'un kız kardeşlerine bakın! Atv ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, yeni yıl öncesi ekibi için bir kutlama yemeği organize etti. Önceki akşam gerçekleşen organizasyona Erol'un ekibinin yanı sıra ailesi de katıldı. Geceden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Eda Erol ise ablaları Esra ve Bihter Erol ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Siyahlar içinde boy gösteren Erol kardeşler, güzellikleriyle adeta sosyal medyayı salladı. İşte Esra Erol'un kardeşleri ile verdiği o poz...
25.12.2021 18:53
- Son Güncelleme: 25.12.2021 18:53
Erol'un kutlama yemeğine ekibinin yanı sıra ailesi ve arkadaşları da katıldı. Güzel sunucunun kardeşi Eda Erol ise geceden paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
Sosyal medyayı aktif kullanan Eda Erol, ablaları Esra ve Bihter Erol ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı.