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Haberler Magazin Esra Erol’un kız kardeşlerine bakın! Eda Erol kutlamadan paylaştı üç güzel sosyal medyayı salladı Erol kardeşler ortalığı yıktı geçti

Esra Erol’un kız kardeşlerine bakın! Eda Erol kutlamadan paylaştı üç güzel sosyal medyayı salladı Erol kardeşler ortalığı yıktı geçti

Esra Erol'un kız kardeşlerine bakın! Atv ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, yeni yıl öncesi ekibi için bir kutlama yemeği organize etti. Önceki akşam gerçekleşen organizasyona Erol'un ekibinin yanı sıra ailesi de katıldı. Geceden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Eda Erol ise ablaları Esra ve Bihter Erol ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Siyahlar içinde boy gösteren Erol kardeşler, güzellikleriyle adeta sosyal medyayı salladı. İşte Esra Erol'un kardeşleri ile verdiği o poz...

25.12.2021 18:53 - Son Güncelleme: 25.12.2021 18:53
Esra Erol’un kız kardeşlerine bakın! Eda Erol kutlamadan paylaştı üç güzel sosyal medyayı salladı Erol kardeşler ortalığı yıktı geçti

Esra Erol'da programı ile hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici ile buluşan başarılı sunucu Esra Erol, önceki akşam ekibi için bir yeni yıl yemeği organize etti.

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Esra Erol’un kız kardeşlerine bakın! Eda Erol kutlamadan paylaştı üç güzel sosyal medyayı salladı Erol kardeşler ortalığı yıktı geçti

Erol'un kutlama yemeğine ekibinin yanı sıra ailesi ve arkadaşları da katıldı. Güzel sunucunun kardeşi Eda Erol ise geceden paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Esra Erol’un kız kardeşlerine bakın! Eda Erol kutlamadan paylaştı üç güzel sosyal medyayı salladı Erol kardeşler ortalığı yıktı geçti

Sosyal medyayı aktif kullanan Eda Erol, ablaları Esra ve Bihter Erol ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı.

Esra Erol’un kız kardeşlerine bakın! Eda Erol kutlamadan paylaştı üç güzel sosyal medyayı salladı Erol kardeşler ortalığı yıktı geçti

Siyahlar içinde boy gösteren Erol kardeşler, güzellikleriyle adeta sosyal medyayı salladı. Birçok magazin ve fan sayfası da Erol'un paylaşımını kendi sayfasına taşıdı.

Esra Erol’un kız kardeşlerine bakın! Eda Erol kutlamadan paylaştı üç güzel sosyal medyayı salladı Erol kardeşler ortalığı yıktı geçti

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Erol kardeşler güzellikleriyle büyüledi.

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