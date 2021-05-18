Masterchef'in jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı bikinisiyle sere serpe poz verdi ortalığı yaktı geçti! Babadan ters köşe yorum
Tüm Türkiye onu Masterchef programındaki jüri üyeliğiyle birlikte tanıdı. 47 yaşındaki ünlü şef Mehmet Yalçınkaya jüri üyeliğinin ardından Instagram'da hatrı sayılır bir takipçi kitlesine de ulaşmıştı. Ancak bu şöhret sadece ona değil 3 çocuğuna da geçti. Özellikle de kızı Sude Yalçınkaya sosyal medyada adından söz ettiriyor. Babasıyla beraber reklam filmlerinde de rol alan Sude Yalçınkaya yaz sezonunu sarı bikinisiyle Dominik Cumhuriyeti'nde açtı. Sere serpe pozlarını paylaşan Sude Yalçınkaya'ya babası Mehmet Yalçınkaya'dan da yorum gecikmedi.
TV8 ekranlarına damgasını vuran Masterchef yarışmasının jüri koltuğunda oturan Mehmet Şef'in biricik kızı bikinili pozlarıyla nefesleri kesti. Masterchef yarışmasında sert mizacıyla akıllara kazınan Mehmet Şef'in kızının bu paylaşımına çok kızacağını düşünenler ise "Aman baban görmesin" yorumlarını arka arkaya yaptı.
Mehmet Şefin kızı olan Sude Yalçınkaya, reklam filminde babasıyla yer alarak dikkatleri üzerine çekmiş ve ülke çapında tanınmıştı. Sosyal medya fenomeni olan Sude Yalçınkaya ise sık sık sosyal medya hesabından hem sosyal hayatından hem de gündelik hayatından paylaşım yaparak sevenleriyle paylaşımlar yapıyor.
Dominik'te tatil yapan güzle isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Kısa sürede büyük yankı uyandıran pozları ise binlerce beğeni aldı. Bikinili pozuyla düzgün fiziğinin altını çizen Sude Yalçınkaya'ya babasından yorum ise gecikmedi. Herkes kızmasını bekliyordu ama Mehmet Şef, milyonlara ters köşe yaptı.