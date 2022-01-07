MasterChef’in İtalyan şefi Danilo Zanna’nın eski eşi Tuğçe Demirbilek ’kullanılmak, koşullu sevilme...’ İmalar bitmiyor neler oluyor?

MasterChef yarışmasının ünlü İtalyan jüri üyesi Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. 9 yıllık ilişkilerinin geçtiğimiz hafta tek celsede boşanma ile son bulması magazin gündemine bomba gibi oturmuştu. Boşanmanın ardından pek çok iddianın ortaya çıkması sonrası iki taraftan da detaylı bir açıklama gelmemişti. Tuğçe Demirbilek'in sosyal medya paylaşımları ise manidar bulundu.