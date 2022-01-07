MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek 'kullanılmak, koşullu sevilme...' İmalar bitmiyor neler oluyor?
MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna, atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programdan bu yana hayatlarımızda. Yaptıkları yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en sevdiği şef hiç kuşkusuz Danilo Zanna. 38 yaşındaki İtalyan şef sempatik ve sıcakkanlı tavırlarıyla gönülleri kazandı. Danilo Zanna'ya bugünki şöhretini getiren ise Tuğçe Demirbilek ile olan evliliği oldu. Ancak herkesin gıptayla baktığı o evlilik bitti. Gerisinde de pek çok soru işareti bırakarak...
MasterChef yarışmasının ünlü İtalyan jüri üyesi Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. 9 yıllık ilişkilerinin geçtiğimiz hafta tek celsede boşanma ile son bulması magazin gündemine bomba gibi oturmuştu. Boşanmanın ardından pek çok iddianın ortaya çıkması sonrası iki taraftan da detaylı bir açıklama gelmemişti. Tuğçe Demirbilek'in sosyal medya paylaşımları ise manidar bulundu.
Boşanma sonrası Tuğçe Demirbilek'in yaptığı paylaşım 'Danilo Zanna'ya gönderme mi yapıyor?' sorularını akıllara getirdi.
Demirbilek, "Birçok ilişkide bizi incitecek şekilde davranabilen biriyle eski kavgayı sürdürerek kendimizi haklı çıkarmaya ve karşı tarafa kafa tutmaya çalışırız. Öysa 'özdeğer' ve 'özsevgi' duygusunu böyle geri kazanamayız. İçimizde o kavgayı başlatan yeri bulmalıyız. Bu kavgaya ihtiyacımızın olmadığını idrak etmeliyiz. Ancak iyi olanı kucaklarsak hayatla barışabiliriz" ifadelerini kullandı.
TUĞÇE DEMİRBİLEK'İN PAYLAŞIMI
Demirbilek yaptığı paylaşımda, 'Birçok ilişkide bizi incitecek şekilde davranabilen biriyle eski kavgayı sürdürerek kendimizi haklı çıkarmaya ve karşı tarafa kafa tutmaya çalışırız. Öysa 'özdeğer' ve 'özsevgi' duygusunu böyle geri kazanamayız. İçimizde o kavgayı başlatan yeri bulmalıyız. Bu kavgaya ihtiyacımızın olmadığını idrak etmeliyiz. Ancak iyi olanı kucaklarsak hayatla barışabiliriz' ifadelerine yer verdi.
Danilo Zanna'nın adı bir süre önce Masterchef yarışmacılarından Pelin Zaman ile aşk iddialarına karışmış sonrasında iki taraftan da açıklama gelmemişti.