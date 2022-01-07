Buket Aydın sütyensiz hırkasıyla ağızları açık bırakmıştı! Demet Özdemir ve Hazal Filiz Küçükköse’ye uydu pişman oldu: ’Kimse almasın’

Aydın "Daha da giymeyi düşünmüyorum. Ben sansürleyip paylaştım aslında. Ama ben kimseye tavsiye etmiyorum" diyerek konuya noktayı koydu. Aydın'ın sütyensiz hırka tercihi daha önce Demet Özdemir, Hazal Filiz Küçükköse ve Serel Yereli'nin üzerinde karşımıza çıkmıştı.