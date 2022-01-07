Buket Aydın sütyensiz hırkasıyla ağızları açık bırakmıştı! Demet Özdemir ve Hazal Filiz Küçükköse'ye uydu pişman oldu: 'Kimse almasın'
Buket Aydın sütyensiz hırkasıyla ağızları açık bırakmıştı! Demet Özdemir ve Hazal Filiz Küçükköse'ye uydu pişman oldu ünlü sunucu... Sibel Can'la ifşalanan Emir Sarıgül'e geri dönmüştü ünlü sunucu... Çalkantılı aşk hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Buket Aydın, muhabirlerin aşk hayatına yönelik sorularına geçtiğimiz haftalarda, "O konu benim için kapanmıştır." diyerek tepki göstermiş ve ardından 'Emir Sarıgül ile yeniden' birlikte görüntülenmişti. Defalarca Sarıgül defterini kapattığını ve yalnızca işiyle gündeme gelmek istediğini söylemesine rağmen, aşk hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren Buket Aydın'ın doğum günü karesi gündeme bomba gibi düştü. Aydın'dan sütyensiz giydiği hırkayla ilgili canlı yayında açıklama geldi, pişman olduğunu söyledi.
07.01.2022 13:12
- Son Güncelleme: 07.01.2022 13:32
Buket Aydın sütyensiz hırkasıyla ağızları açık bırakmıştı! Demet Özdemir ve Hazal Filiz Küçükköse'ye uydu pişman oldu... Buket Aydın da sütyensiz hırka giyme modasına uydu. Bir magazin programına hırkasını gönderen Aydın fiyat konusunda yorum yapmazken "Bu hırkayı kimse almasın" yorumunda bulundu.