Vav TV İzle
Haberler Magazin Buket Aydın sütyensiz hırkasıyla ağızları açık bırakmıştı! Demet Özdemir ve Hazal Filiz Küçükköse'ye uydu pişman oldu: 'Kimse almasın'

Buket Aydın sütyensiz hırkasıyla ağızları açık bırakmıştı! Demet Özdemir ve Hazal Filiz Küçükköse'ye uydu pişman oldu: 'Kimse almasın'

Buket Aydın sütyensiz hırkasıyla ağızları açık bırakmıştı! Demet Özdemir ve Hazal Filiz Küçükköse'ye uydu pişman oldu ünlü sunucu... Sibel Can'la ifşalanan Emir Sarıgül'e geri dönmüştü ünlü sunucu... Çalkantılı aşk hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Buket Aydın, muhabirlerin aşk hayatına yönelik sorularına geçtiğimiz haftalarda, "O konu benim için kapanmıştır." diyerek tepki göstermiş ve ardından 'Emir Sarıgül ile yeniden' birlikte görüntülenmişti. Defalarca Sarıgül defterini kapattığını ve yalnızca işiyle gündeme gelmek istediğini söylemesine rağmen, aşk hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren Buket Aydın'ın doğum günü karesi gündeme bomba gibi düştü. Aydın'dan sütyensiz giydiği hırkayla ilgili canlı yayında açıklama geldi, pişman olduğunu söyledi.

07.01.2022 13:12 - Son Güncelleme: 07.01.2022 13:32
Buket Aydın sütyensiz hırkasıyla ağızları açık bırakmıştı! Demet Özdemir ve Hazal Filiz Küçükköse’ye uydu pişman oldu: ’Kimse almasın’

Buket Aydın sütyensiz hırkasıyla ağızları açık bırakmıştı! Demet Özdemir ve Hazal Filiz Küçükköse'ye uydu pişman oldu... Buket Aydın da sütyensiz hırka giyme modasına uydu. Bir magazin programına hırkasını gönderen Aydın fiyat konusunda yorum yapmazken "Bu hırkayı kimse almasın" yorumunda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Buket Aydın sütyensiz hırkasıyla ağızları açık bırakmıştı! Demet Özdemir ve Hazal Filiz Küçükköse’ye uydu pişman oldu: ’Kimse almasın’

Aydın açıklamasının devamında "Hırka çok rahatsız. 2 ay önce aldım, çok beğenerek... Fakat bir türlü giymeye cesaret edemedim. Doğum günü olunca bir giyeyim dedim. Hareket edemiyorsun, dönemiyorsun. Dün zaten yorumları gördüm. Bu sadece poz amaçlı kullanılmalı" dedi.

Buket Aydın sütyensiz hırkasıyla ağızları açık bırakmıştı! Demet Özdemir ve Hazal Filiz Küçükköse’ye uydu pişman oldu: ’Kimse almasın’

Aydın "Daha da giymeyi düşünmüyorum. Ben sansürleyip paylaştım aslında. Ama ben kimseye tavsiye etmiyorum" diyerek konuya noktayı koydu. Aydın'ın sütyensiz hırka tercihi daha önce Demet Özdemir, Hazal Filiz Küçükköse ve Serel Yereli'nin üzerinde karşımıza çıkmıştı.

Buket Aydın sütyensiz hırkasıyla ağızları açık bırakmıştı! Demet Özdemir ve Hazal Filiz Küçükköse’ye uydu pişman oldu: ’Kimse almasın’

NELER YAŞANDI?

Sibel Can'la ifşalanan Emir Sarıgül'e geri döndüğü ileri sürülen ve geçtiğimiz haftalarda fotoğraflarının ortaya çıkması ile 'yeniden mi?' sorularını da beraberinde getiren sunucu Buket Aydın göğüs frikiğini kapatmaya çalıştı, herkes onu konuştu.

Buket Aydın sütyensiz hırkasıyla ağızları açık bırakmıştı! Demet Özdemir ve Hazal Filiz Küçükköse’ye uydu pişman oldu: ’Kimse almasın’

Son haline sosyal medyada, 'Bu kim tanıyamadım' yorumları yapılan Buket Aydın, doğum günü karesi ile gündeme bomba gibi düştü.

SON DAKİKA