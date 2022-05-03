Survivor Sabriye bambaşka biri oldu hızını alamadı öyle pozlar verdi ki son haliyle akılları aldı! Yeni haliyle arz-ı endam eden Sabriye...
Survivor Sabriye artık bambaşka biri! Survivor yarışmasıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Milli sporcu Sabriye Şengül, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla ağızları açık bıraktı. Değişimiyle herkesi şoke eden Şengül için "Tanıyamadım", "Sabriye sen misin?" yorumları yapılırken ünlü isim son haliyle "Mankenler taş çıkartır" dedirtti. Sabriye, şimdilerde sosyal medya paylaşımları dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül'ün kendine hayran bırakan son hali...
03.05.2022 08:53 - Son Güncelleme: 03.05.2022 08:53
Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Sabriye Şengül, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla ağızları açık bıraktı.
Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül için "Tanıyamadım", "Sabriye sen misin?" yorumları yapıldı.