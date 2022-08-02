Yeşilçam'ın ceylan gözlü Sultan'ı Türkan Şoray’ın estetiksiz hali ortaya çıktı! Görenler epey hazırlıksız yakalandı eski hali...
Yeşilçam'ın güzeller güzeli Sultan'ı Türkan Şoray'ın estetiksiz hali ortaya çıktı! Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı efsane oyuncusu Türkan Şoray, güzelliği ile her dönem adından söz ettirdi. Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila Hanım gibi unutulmaz yapımlarda başrolü üstlenen Şoray, başarılı oyunculuğunun yanı sıra çekici gözleri ve cilveli halleriyle hafızalara kazındı. Güzelliği ile hayranlarını mest eden Şoray'ın estetiksiz hali ise bir sosyal medya hesabı tarafından paylaşılması üzerine gündem oldu. Şoray'ın estetiksiz halini ilk kez görenler şaşkınlığını gizleyemezken usta oyuncunun değişimi çok konuşuldu. İşte Türkan Şoray'ın estetiksiz hali...
02.08.2022 15:32 - Son Güncelleme: 02.08.2022 15:32