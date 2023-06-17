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Haberler Magazin Masterchef'in ilk yarışmacısı Güzide milyonluk çıktı! Saray yavrusunda hallice eviyle çok konuşulan Güzide Mertcan'ın eşi meğer...

Masterchef'in ilk yarışmacısı Güzide milyonluk çıktı! Saray yavrusunda hallice eviyle çok konuşulan Güzide Mertcan'ın eşi meğer...

Masterchef'in gelmiş geçmiş en zengin yarışmacısı olan Güzide Mertcan yine sosyal medyanın gündeminde. 2019 yılında katıldığı Masterchef 2019 sayesinde şöhrete kavuşa Güzide Mertcan, Masterchef 2023 All-Star'ın ilk yarışmacısı olmuştu. Mutfaktaki hünerleri bir yana özel hayatıyla da gündeme gelen Güzide Mertcan, herkesi şaşırtıyor. İşte detaylar...

17.06.2023 13:30 - Son Güncelleme: 17.06.2023 13:30
Masterchef’in ilk yarışmacısı Güzide milyonluk çıktı! Saray yavrusunda hallice eviyle çok konuşulan Güzide Mertcan’ın eşi meğer...

Masterchef 2023 All-Star'ın ilk yarışmacısı olan Güzide Mertcan sosyal medyanın gündeminde.

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Masterchef’in ilk yarışmacısı Güzide milyonluk çıktı! Saray yavrusunda hallice eviyle çok konuşulan Güzide Mertcan’ın eşi meğer...

Güzide Mertcan, geçtiğimiz yıllarda milyonluk eviyle gündem olmuş ve merak uyandırmıştı.

Masterchef’in ilk yarışmacısı Güzide milyonluk çıktı! Saray yavrusunda hallice eviyle çok konuşulan Güzide Mertcan’ın eşi meğer...

Ancak, izleyicilerin en çok merak ettiği konulardan biri de Güzide Mertcan'ın eşinin kim olduğuydu.

Masterchef’in ilk yarışmacısı Güzide milyonluk çıktı! Saray yavrusunda hallice eviyle çok konuşulan Güzide Mertcan’ın eşi meğer...

Güzide Mertcan, TV8'in sevilen lezzet yarışması MasterChef'in 2019 sezonunda yer alan isimlerdendi. Yarışmacı, Cemre ve Alican ile son üçe kalarak adını Masterchef tarihine yazdırmıştı.

Masterchef’in ilk yarışmacısı Güzide milyonluk çıktı! Saray yavrusunda hallice eviyle çok konuşulan Güzide Mertcan’ın eşi meğer...

Evli ve 3 çocuk annesi olan Güzide Mertcan, döneminde iyi bir başarı yakalamış, yemekleri kadar 7 milyonluk evi ile de gündeme gelmişti.

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