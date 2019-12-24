Alişan ortaya çıkan görüntülerin ardından hukuki işlem başlattığını açıkladı!
Şarkıcı Alişan, Instagram hesabı üzerinden takipçilerini kendisi adına açılmış sahte Facebook hesabı konusunda uyardı. Alişan'a ait olduğu iddia edilen yıllar önce çekilmiş bir sünnet fotoğrafı Twitter'da olay olmuştu. Bülent Ersoy'la birlikte görüldüğü fotoğrafın kendi sünnetine ait olmadığını söyleyen Alişan, sosyal medya hesabından takipçilerini uyaran bir paylaşımda bulundu.
24.12.2019 11:00
- Son Güncelleme: 24.12.2019 11:22
Alişan geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan sünnet fotoğrafının ardından hukuki işlem başlattığını duyurdu. Bülent Ersoy'un da yer aldığı fotoğraftaki sünnet düğününün kendisine ait olmadığını belirten şarkıcı Alişan bakın takipçilerini nasıl uyardı.
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan sünnet fotoğrafı ile kendisinden söz ettiren ve sonrasında Bülent Ersoy'la birlikte görüldüğü fotoğrafın kendi sünnetine ait olmadığını söyleyen Alişan, sosyal medya hesabından takipçilerini uyaran bir paylaşımda bulundu.
Ünlü isimlerin başlarına dert olan sahte hesaplarla ilgili uyarıda bulunan Alişan, kendi adına açılmış sahte Facebook hesabının görüntüsünü paylaştı ve altına da şunları yazdı:
"Benim Facebook hesabım yok… Hiçbir zaman da olmadı. Benim adıma açılmış bu sahte hesaba itibar etmeyiniz. Avukatım ayrıca bu sahte hesapla ilgili hukuki işlemi başlattı"