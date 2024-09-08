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MasterChef'in dişli yarışmacısı Kerem Bilginer'in eşine bakın! Gönlünü yabancı güzele kaptırmış

MasterChef Türkiye'nin bu sezonki en dikkat çeken yarışmacılarından Kerem Bilginer, sadece mutfaktaki hünerleriyle değil, özel hayatıyla da araştırılmaya başlandı. Yarışma boyunca dişli performansıyla adından söz ettiren Kerem'in eşi ile pozları beğeni topladı. İşte MasterChef'in dişli yarışmacısı Kerem Bilginer ve eşi...

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Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 19:26 Güncelleme Tarihi08 Eylül 2024, 19:26
MasterChef’in dişli yarışmacısı Kerem Bilginer’in eşine bakın! Gönlünü yabancı güzele kaptırmış 1

MasterChef Türkiye'nin bu sezonki en dikkat çeken yarışmacılarından Kerem Bilginer, sadece mutfaktaki hünerleriyle değil, özel hayatıyla da araştırılmaya başlandı. Yarışma boyunca dişli performansıyla adından söz ettiren Kerem'in eşi ile pozları beğeni topladı. İşte MasterChef'in dişli yarışmacısı Kerem Bilginer ve eşi...

MasterChef’in dişli yarışmacısı Kerem Bilginer’in eşine bakın! Gönlünü yabancı güzele kaptırmış 2

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu MasterChef programı tüm hızıyla devam ediyor.

MasterChef’in dişli yarışmacısı Kerem Bilginer’in eşine bakın! Gönlünü yabancı güzele kaptırmış 3

Bu sezon yarışmaya damga vuran yarışmacılar arasında Kerem Bilginer'de yer alıyor.

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