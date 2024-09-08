MasterChef'in dişli yarışmacısı Kerem Bilginer'in eşine bakın! Gönlünü yabancı güzele kaptırmış

MasterChef Türkiye'nin bu sezonki en dikkat çeken yarışmacılarından Kerem Bilginer, sadece mutfaktaki hünerleriyle değil, özel hayatıyla da araştırılmaya başlandı. Yarışma boyunca dişli performansıyla adından söz ettiren Kerem'in eşi ile pozları beğeni topladı. İşte MasterChef'in dişli yarışmacısı Kerem Bilginer ve eşi...