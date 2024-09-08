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MasterChef Danilo Zanna'nın yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı! Saçını görenler gözlerine inanamadı! Danilo'nun saçları protez mi?

Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile MasterChef Türkiye'nin sempatik jüri üyesi Danilo Zanna, neşeli tavırları ve sevimli Türkçesi ile izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Ancak, son günlerde ortaya çıkan eski fotoğrafları, magazin dünyasını adeta salladı! Yıllar önce çekilen bu karelerde Danilo'nun saçları görenleri şaşkına çevirdi!

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Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 18:38 Güncelleme Tarihi08 Eylül 2024, 18:54
MasterChef Danilo Zanna’nın yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı! Saçını görenler gözlerine inanamadı! Danilo’nun saçları protez mi? 1

Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile MasterChef Türkiye'nin sempatik jüri üyesi Danilo Zanna'nın ortaya çıkan eski fotoğrafları, magazin dünyasını adeta salladı! Yıllar önce çekilen bu karelerde Danilo'nun saçları görenleri şaşkına çevirdi!

MasterChef Danilo Zanna’nın yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı! Saçını görenler gözlerine inanamadı! Danilo’nun saçları protez mi? 2

MasterChef Türkiye'de sempatik halleriyle herkesin gönlünde taht kurdu Danilo Zanna.

MasterChef Danilo Zanna’nın yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı! Saçını görenler gözlerine inanamadı! Danilo’nun saçları protez mi? 3

Neşeli tavırları ve sevimli Türkçesi ile başta diğer jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nu da güldüren Danilo Zanna, özel yaşamıyla da merak ediliyor.

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