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18 yaşından beri beraberlerdi! Oyuncu Aslıhan Malbora ile Metin Temel aşkı bitti! Fotoğrafları kaldırmadı...

Türk dizi ve sinema dünyasının yükselen yıldızlarından Aslıhan Malbora ile uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Metin Temel'in aşkı sona erdi. Güzel oyuncunun 10 yıllık uzun zaman içinde yıpranan ilişkisinin 4 ay önce bittiğini öğrenildi. Aslıhan Malbora, Metin Temel'le olan bütün fotoğraflarını kaldırırken, Temel'in ise hiçbir fotoğrafını silmemesi dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024, 16:10 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 16:19
18 yaşından beri beraberlerdi! Oyuncu Aslıhan Malbora ile Metin Temel aşkı bitti! Fotoğrafları kaldırmadı... 1

Türk dizi ve sinema dünyasının yükselen yıldızlarından Aslıhan Malbora ile uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Metin Temel'in aşkı sona erdi. Güzel oyuncunun 10 yıllık uzun zaman içinde yıpranan ilişkisinin 4 ay önce bittiğini öğrenildi. İşte detaylar...

18 yaşından beri beraberlerdi! Oyuncu Aslıhan Malbora ile Metin Temel aşkı bitti! Fotoğrafları kaldırmadı... 2

Üç Kuruş dizisindeki etkileyici performansıyla hafızalarda yer eden Kübra dizisinde Çağatay Ulusoy'la, Yaban Çiçekleri'nde # Akın Akınözü'yle partner olan Aslıhan Malbora şimdi de Lefter filminin başrol kadın yıldızı Meri'ye hayat verecek.

18 yaşından beri beraberlerdi! Oyuncu Aslıhan Malbora ile Metin Temel aşkı bitti! Fotoğrafları kaldırmadı... 3

Instagram'da 1,5 milyon takipçisi bulunan özel hayatıyla da merak uyandıran Aslıhan Malbora cephesinde önemli bir gelişme yaşandı.

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