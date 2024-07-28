18 yaşından beri beraberlerdi! Oyuncu Aslıhan Malbora ile Metin Temel aşkı bitti! Fotoğrafları kaldırmadı...

Türk dizi ve sinema dünyasının yükselen yıldızlarından Aslıhan Malbora ile uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Metin Temel'in aşkı sona erdi. Güzel oyuncunun 10 yıllık uzun zaman içinde yıpranan ilişkisinin 4 ay önce bittiğini öğrenildi. Aslıhan Malbora, Metin Temel'le olan bütün fotoğraflarını kaldırırken, Temel'in ise hiçbir fotoğrafını silmemesi dikkat çekti.