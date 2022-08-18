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Haberler Magazin Masterchef'in dişli jürisi Mehmet Yalçınkaya meğer Yemekteyiz'de yarışmış 'aman şefim bu ne hal!' Görüntüler ağızları açık bıraktı

Masterchef'in dişli jürisi Mehmet Yalçınkaya meğer Yemekteyiz'de yarışmış 'aman şefim bu ne hal!' Görüntüler ağızları açık bıraktı

Masterchef adlı yarışma programının jüri üyelerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya agresif tarzı ile çok konuşuluyor. Yaptığı yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en büyük korkusu hiç şüphesiz Mehmet Şef'ten fırça yemek. Sert mizacıyla korku salan Mehmet Şef bir yandan babacan tavrıyla da kalpleri kazanıyor. MasterChef'in Mehmet Şef'i özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Hakkında araştırma yapanlarsa bu görüntüleri görünce gözlerine inanamadı.

18.08.2022 10:20 - Son Güncelleme: 18.08.2022 10:20
Masterchef’in dişli jürisi Mehmet Yalçınkaya meğer Yemekteyiz’de yarışmış ’aman şefim bu ne hal!’ Görüntüler ağızları açık bıraktı

Yeri geldiği zaman yarışmacıların en büyük kabusu yeri geldiği zaman en büyük destekçisi. Masterchef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya tüm Türkiye'nin sevdiği ve takip ettiği bir isim haline geldi, Masterchef sonrasında.

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Masterchef’in dişli jürisi Mehmet Yalçınkaya meğer Yemekteyiz’de yarışmış ’aman şefim bu ne hal!’ Görüntüler ağızları açık bıraktı

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'de jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya'nın bir zamanlar Yemekteyiz programında yarışmacı olarak yer aldığı görüntüler olay oldu.

Masterchef’in dişli jürisi Mehmet Yalçınkaya meğer Yemekteyiz’de yarışmış ’aman şefim bu ne hal!’ Görüntüler ağızları açık bıraktı

Mehmet Yalçınkaya'nın Yemekteyiz programına katıldığı görüntüler yeniden gündem oldu.

Masterchef’in dişli jürisi Mehmet Yalçınkaya meğer Yemekteyiz’de yarışmış ’aman şefim bu ne hal!’ Görüntüler ağızları açık bıraktı

YARIŞMADA YİNE ŞEF OLARAK YER ALDI

Yemekteyiz programının 2011 yılında yayınlanan 'Şefler' bölümüne MasterChef'in ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya da katılmıştı.

Masterchef’in dişli jürisi Mehmet Yalçınkaya meğer Yemekteyiz’de yarışmış ’aman şefim bu ne hal!’ Görüntüler ağızları açık bıraktı

Yarışma programının o dönem yayınlanan bölümlerde ünlü şefler yarışmacı olarak kozlarını paylaşmıştı.

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