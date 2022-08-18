Demet Evgar anne oldu! Demet Evgar ve eşi Levent Babadağ ilk bebekleri Mavi'yi kucaklarına aldı işte sağlık durumları
6 yıllık sevgilisi Levent Babataş ile geçtiğimiz mart ayında nikah masasına oturan Demet Evgar hamileliğinin son ayında. 42 yaşındaki anne adayı, geçtiğimiz günlerde yaşadığı süreci anlatmıştı. "Çocuk doğurmak zorunda olmadığımı düşünürdüm. Ama gördüm ki anneliğe çok hazırmışım. Şimdi Mavi beni seçtiği için çok mutluyum. Umarım beni sever" diyen Demet Evgar, suda doğum yapmak istediğini de açıkamıştı... Demet Evgar anne oldu. Demet Evgar ve Levent Babataş çifti Mavi adını verdikleri bebeklerine kavuştu.
18.08.2022 10:05 - Son Güncelleme: 18.08.2022 10:05
Rol aldığı projelerdeki başarılı oyunculuğuyla ekranların sevilen isimleri arasında yer alan oyuncu Demet Evgar, geçen Mart ayında 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile nikah masasına oturmuştu.
42 yaşındaki sevilen oyuncu Demet Evgar ve Levent Babataş çifti Mavi adını verdikleri bebeklerine kavuştu.