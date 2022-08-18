Cennet Mahallesi'nin Pembe'si Melek Baykal'ın gençlik pozu ağızları açık bıraktı o kare sosyal medyayı salladı: "Çağla Şıkel sandım"
Cennet Mahallesi'nin Pembe'si Melek Baykal'ın gençlik pozu ağızları açık bıraktı o kare sosyal medyayı salladı. Alişan ve Çağla Şıkel'in de yer aldığı Cennet Mahallesi dizisindeki "Pembe" rolüyle hafızalarda yer edinen ve birçok dizi ve film projesinde yer alan gönüllere taht kuran Melek Baykal, Instagram'da takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Rahmetli babası ile bir karesini paylaşan Melek Baykal'ın gençlik halini görenler ünlü oyuncuyu Çağla Şıkel'e benzetti.
18.08.2022 10:54 - Son Güncelleme: 18.08.2022 11:15
"ÇAĞLA ŞIKEL SANDIM"
Cennet Mahallesi'nin Pembe'si Melek Baykal'ın gençlik pozu ağızları açık bıraktı o kare sosyal medyayı salladı.
Tiyatronun duayen isimlerinden Melek Baykal, özellikle Cennet Mahallkesi dizindeki Pembe rolüyle hafızalarda yer edinmişti. 68 yaşındaki Melek Baykal Instagram'dan yaptığı son paylaşımıyla takipçilerini geçmişe götürdü.
Sanat dünyasının usta isimlerinden Melek Baykal son paylaşımıyla hayranlarını nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Geçmişi yad eden Baykal, gençlik dönemine ait fotoğrafla, "Çağla Şıkel sandım" dedirtti.
İşte başta Melek Baykal'ın gençliği olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...