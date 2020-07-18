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Arzum Onan mavi bikinili fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! Kim der 46 yaşında: Tatlı su balığı...

1993 yılında Miss Turkey yarışmasında Türkiye Güzeli, aynı yılın Temmuz ayında "Miss Europe" yarışmasında da "Avrupa Güzeli" seçilen Arzum Onan, 31 Ekim 1973'te Ankara'da, memur bir ailenin tek çocuğu olarak doğdu. İlkokulu Ankara'da, ortaokul ve liseyi ise İstanbul'da okuyan Onan, 1996'da oyuncu Mehmet Aslantuğ ile evlendi. 19 yaşında Can adında bir erkek evlada sahip ünlü çift, ünlüler dünyasında örnek olarak gösteriliyor. Şu an 46 yaşında olan Arzum Onan, mavi bikini fotoğrafını paylaştı olanlar oldu. 46 yaşındaki Arzum Onan, genç kızlara çıkardı...

18.07.2020 14:46 - Son Güncelleme: 18.07.2020 14:46
Arzum Onan mavi bikinili fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! Kim der 46 yaşında: Tatlı su balığı...

Havaların ısınmasıyla birlikte başlayan normalleşme sürecinin ardından tatile çıkan Arzum Onan virüsün halen süren etkilerinden korunmak adına tekne tatilini tercih etti.

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Arzum Onan mavi bikinili fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! Kim der 46 yaşında: Tatlı su balığı...

Bu tatillerinden zaman zaman paylaşımlarda da bulunan Onan bu defa bikinili bir karesi ile sevenlerinin karşısına çıktı.

Arzum Onan mavi bikinili fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! Kim der 46 yaşında: Tatlı su balığı...

Onan'ın "Kendini deniz kızı zanneden tatlı su balığı..." notunu düştüğü paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Arzum Onan mavi bikinili fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! Kim der 46 yaşında: Tatlı su balığı...

Can adında bir oğlu bulunan Arzum Onan'ın yıllar önceki fotoğraflarını, şimdikiler ile karşılaştırınca çok şaşıracaksınız. Yıllar Arzum Onan'dan hiçbir şey götürmemiş gibi. İşte başta Arzum Onan olmak üzere ünlülerin değişimleri.

Arzum Onan mavi bikinili fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! Kim der 46 yaşında: Tatlı su balığı...

ŞEBNEM DÖNMEZ (Ortada)

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