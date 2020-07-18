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Arzum Onan mavi bikinili fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! Kim der 46 yaşında: Tatlı su balığı...

1993 yılında Miss Turkey yarışmasında Türkiye Güzeli, aynı yılın Temmuz ayında "Miss Europe" yarışmasında da "Avrupa Güzeli" seçilen Arzum Onan, 31 Ekim 1973'te Ankara'da, memur bir ailenin tek çocuğu olarak doğdu. İlkokulu Ankara'da, ortaokul ve liseyi ise İstanbul'da okuyan Onan, 1996'da oyuncu Mehmet Aslantuğ ile evlendi. 19 yaşında Can adında bir erkek evlada sahip ünlü çift, ünlüler dünyasında örnek olarak gösteriliyor. Şu an 46 yaşında olan Arzum Onan, mavi bikini fotoğrafını paylaştı olanlar oldu. 46 yaşındaki Arzum Onan, genç kızlara çıkardı...

18.07.2020 14:46 - Son Güncelleme: 18.07.2020 14:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





