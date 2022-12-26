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Haberler Magazin MasterChef’e konuk olan Ahmet Dede bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Michelin Yıldızı sahibi Şef Ahmet Dede'nin memleketi...

MasterChef’e konuk olan Ahmet Dede bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Michelin Yıldızı sahibi Şef Ahmet Dede'nin memleketi...

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri görevini üstlendiği MasterChef'e konuk olan Ahmet Dede, kısa sürede gündem oldu. 2021 yılında Michelin yıldızı alan Türk şef olarak adını duyuran Dede'nin hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü şefin özellikle memleketi merak edilerek "Ahmet Dede aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Dede'nin memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte İrlanda'daki Restoranı'nda yaptığı yemeklerle iki kez Michelin Yıldızı'nı almaya hak kazanan Ahmet Dede'nin memleketi...

takvim.com.tr
26.12.2022 23:43 - Son Güncelleme: 26.12.2022 23:43
MasterChef’e konuk olan Ahmet Dede bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Michelin Yıldızı sahibi Şef Ahmet Dede’nin memleketi...

MasterChef'e sık sık katılarak tabakları ile adından söz ettiren Şef Ahmet Dede'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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MasterChef’e konuk olan Ahmet Dede bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Michelin Yıldızı sahibi Şef Ahmet Dede’nin memleketi...

AHMET DEDE KİMDİR?
Küçük yaşlarda annesi ile yemek yapmaya başlayan Ahmet Dede, 25 yaşına geldiğinde bu işi profesyonel olarak yapmaya karar verdi.

MasterChef’e konuk olan Ahmet Dede bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Michelin Yıldızı sahibi Şef Ahmet Dede’nin memleketi...

24 yaşında eşi nedeniyle gittiği İrlanda'ya giden Dede, 8 haftalık bir aşçılık okuluna gitti. Hocalarının üniversite eğitimi almasını tavsiye etmesi üzerine Dublin Institute Technology Culinary Üniversitesi'ne başlayan Dede, ardından staj yaptı.

MasterChef’e konuk olan Ahmet Dede bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Michelin Yıldızı sahibi Şef Ahmet Dede’nin memleketi...

Bu süreçte restoranlarda gönüllü çalışan ünlü şef, 2021 yılında Michelin yıldızı alan Türk şef olarak adını duyurdu.

MasterChef’e konuk olan Ahmet Dede bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Michelin Yıldızı sahibi Şef Ahmet Dede’nin memleketi...

BAKIN ASLEN NERELİ ÇIKTI!
İrlanda'daki Restoranı'nda yaptığı yemeklerle iki kez Michelin Yıldızı'nı almaya hak kazanan Ahmet Dede'nin memleketi de merak konusu oldu.

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