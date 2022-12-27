9 ay evli kalmışlar! Bir Küçük Gün Işığı’nın Lamia’sı Tuna Arman’ın eski eşi bakın kim! Duyan inanamadı! Meğer o da oyuncuymuş...
Başrollerinde Seray Kaya ile Berk Oktay'ın yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda Lamia karakterini canlandıran ünlü oyuncu Tuna Arman'ın hayatı merak konusu oldu. Başarılı performansıyla dikkat çeken oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Oyuncu hakkında özellikle "Tuna Arman evli mi? Tuna Arman'ın eski eşi kim?" sorusunun yanıtları aratıldı. Arman'ın bir dönem ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Tuna Arman'ın 9 ay evli kaldığı eski eşi kimmiş...
27.12.2022 00:06 - Son Güncelleme: 27.12.2022 00:06
Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Lamia karakterini canlandıran ünlü oyuncu Tuna Arman, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu.
Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Oyuncu hakkında özellikle "Tuna Arman evli mi? Tuna Arman'ın eski eşi kim?" sorusunun yanıtları aratıldı.