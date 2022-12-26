Emrah’ın 7 yaşındayken DNA testi sonucu kabul ettiği Tayfun Erdoğan’dan flaş hamle! Nagihan Karadere ile Nisa Bölükbaşı'ndan destek geldi
Küçük Emrah olarak hafızalara kazınan şarkıcı Emrah'ın çocukluğu boyunca kabul etmediği oğlu Tayfun Erdoğan, bir dönem magazin gündeminde sık sık yer almıştı. Özellikle 2020'de katıldığı Survivor yarışmasıyla çok konuşulan Tayfun, babasıyla ilgili anlattıklarıyla uzun süre adından söz ettirmişti. Tayfun Erdoğan cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Evlilik kararı alan ünlü isim, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Tayfun'a Nagihan Karadere, Nisa Bölükbaşı, Hakan Hatipoğlu gibi ünlü isimlerden yorum geldi. İşte detaylar...
26.12.2022 22:37 - Son Güncelleme: 26.12.2022 22:37
Küçük Emrah olarak hafızalara kazınan şarkıcı Emrah, oğlu Tayfun Erdoğan'ı uzun süre kabul etmemişti.
Emrah, Tayfun 7 yaşındayken yapılan DNA testi sonucu kabul etmiş ve mirasından men etmek adına oğluna Bursa'da bir ev vererek hak iddia etmeyeceğine dair bir belge imzalatmıştı.
Emrah ile yaşadıklarıyla bir dönem sık sık gündem olan Tayfun, bu kez bambaşka bir olayla adından söz ettirdi.