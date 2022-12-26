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Haberler Magazin Emrah’ın 7 yaşındayken DNA testi sonucu kabul ettiği Tayfun Erdoğan’dan flaş hamle! Nagihan Karadere ile Nisa Bölükbaşı'ndan destek geldi

Emrah’ın 7 yaşındayken DNA testi sonucu kabul ettiği Tayfun Erdoğan’dan flaş hamle! Nagihan Karadere ile Nisa Bölükbaşı'ndan destek geldi

Küçük Emrah olarak hafızalara kazınan şarkıcı Emrah'ın çocukluğu boyunca kabul etmediği oğlu Tayfun Erdoğan, bir dönem magazin gündeminde sık sık yer almıştı. Özellikle 2020'de katıldığı Survivor yarışmasıyla çok konuşulan Tayfun, babasıyla ilgili anlattıklarıyla uzun süre adından söz ettirmişti. Tayfun Erdoğan cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Evlilik kararı alan ünlü isim, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Tayfun'a Nagihan Karadere, Nisa Bölükbaşı, Hakan Hatipoğlu gibi ünlü isimlerden yorum geldi. İşte detaylar...

takvim.com.tr
26.12.2022 22:37 - Son Güncelleme: 26.12.2022 22:37
Emrah’ın 7 yaşındayken DNA testi sonucu kabul ettiği Tayfun Erdoğan’dan flaş hamle! Nagihan Karadere ile Nisa Bölükbaşı’ndan destek geldi

Küçük Emrah olarak hafızalara kazınan şarkıcı Emrah, oğlu Tayfun Erdoğan'ı uzun süre kabul etmemişti.

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Emrah’ın 7 yaşındayken DNA testi sonucu kabul ettiği Tayfun Erdoğan’dan flaş hamle! Nagihan Karadere ile Nisa Bölükbaşı’ndan destek geldi

Emrah, Tayfun 7 yaşındayken yapılan DNA testi sonucu kabul etmiş ve mirasından men etmek adına oğluna Bursa'da bir ev vererek hak iddia etmeyeceğine dair bir belge imzalatmıştı.

Emrah’ın 7 yaşındayken DNA testi sonucu kabul ettiği Tayfun Erdoğan’dan flaş hamle! Nagihan Karadere ile Nisa Bölükbaşı’ndan destek geldi

Emrah ile yaşadıklarıyla bir dönem sık sık gündem olan Tayfun, bu kez bambaşka bir olayla adından söz ettirdi.

Emrah’ın 7 yaşındayken DNA testi sonucu kabul ettiği Tayfun Erdoğan’dan flaş hamle! Nagihan Karadere ile Nisa Bölükbaşı’ndan destek geldi

2020'de katıldığı Survivor yarışmasıyla çok konuşulan Tayfun, özel hayatında yaşadığı bir gelişmeyi takipçileriyle paylaştı.

Emrah’ın 7 yaşındayken DNA testi sonucu kabul ettiği Tayfun Erdoğan’dan flaş hamle! Nagihan Karadere ile Nisa Bölükbaşı’ndan destek geldi

Sevgilisine evlilik teklifi eden Tayfun, o anları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

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