Masterchef'e geri dönen Görkem Demiral'ın ablası çıka çıka ünlü çıktı! Aklınıza gelecek her yarışmaya katılmış kapı kapı gezmiş
Oldukça iddialı bir kadroyla yeni sezona başlayan, jüri koltuğunda Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın oturduğu Masterchef'e ilk haftadan veda eden isim Görkem Demiral olmuştu. Yarışmanın en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan 23 yaşındaki yarışmacı enerjisiyle dikkatleri üzerine çekiyordu. Önceki akşam eski 2 yarışmacının kadroya yeniden döndüğü bölümde Görkem Demiral bir kez daha geri döndü. Günün en çok merak edilen isimlerinden biri olan Görkem Demiral'ın bir ablası var ki sormayın gitsin. Gezmediği yarışma yok.
Masterchef'e ilk veda eden isim Görkem Demiral olmuştu. Yarışmanın başından bu yana şampiyonluk adaylarından biri olarak gösterilen Görkem Demiral enerjisi ve tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyordu. İlk hafta yarışmaya veda eden isim olan Görkem Demiral, son olarak verilen fırsatı iyi değerlendirdi ve Azize Polat ile yarışmaya dönen isim oldu. Günün en çok merak edilen isimlerinden biri olan Görkem Demiral hakkında araştırma yapanlar ablasın kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte detaylar...
MASTERCHEF'TE BİR İLK
MasterChef 2021'debir ilk yaşandı. Elenen 10 yarışmacıya, ana kadroya dönmeleri için ikinci bir şans verildi. Kaptanlık düellosunun yapılmadığı gecede; daha önce programa veda eden yarışmacılar, geri dönmek için canla başla mücadele etti.