Yüsra Geyik'in iddialı 'külotlu çorap' paylaşımı ortalığı yıktı geçti! Arka Sokaklar'ın Zeliş'iydi şimdilerde Camdaki Kız'da...
Yüsra Geyik'in iddialı 'çorap' paylaşımı ortalığı yıktı geçti! Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Camdaki Kız'da Muzo'nun sevgilisi oalrak karşımıza çıkıyor. 15 yıl boyunca ekran yolculuğuna devam eden Arka Sokaklar dizisine çocuk yaşta dahil olan Yüsra Geyik, Instagram paylaşımı ile gündemden düşmüyor. Bu defa verdiği pozların altına Seda Sayan'ın unutulmaz 'çorap' yorumunu ekleyerek paylaşan Yüsra kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.
16.11.2021 12:43
- Son Güncelleme: 16.11.2021 12:43
Yüsra Geyik'in iddialı 'külotlu çorap' paylaşımı ortalığı yıktı geçti! Arka Sokaklar'ın Zeliş'iydi şimdilerde Camdaki Kız'da...
Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakteri ile adından söz ettiren genç oyuncu Yüsra Geyik sezon finalinde uzun yıllardır yer aldığı diziye veda etmişti.
Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar ile tanıdığımız Yüsra Geyik adeta dizide büyüdü. Yüsra Geyik'in yeni dizisi Camdaki Kız oldu.