Yüsra Geyik’in iddialı ’külotlu çorap’ paylaşımı ortalığı yıktı geçti! Arka Sokaklar’ın Zeliş’iydi şimdilerde Camdaki Kız’da...

SEDA SAYAN'IN SÖZÜNÜ PAYLAŞTI

Verdiği pozların altına "Çorap bir kültürdür. Ben çorap kadınıyım. Ha sen giyersin, giymezsin, baldırı çıplak gezersin -beni ilgilendirmez- Ben çorap severim. Çorap mesafedir. #sedasayan" notunu düşen Yüşra Geyik, kısa sürece binlerce beğeni aldı.