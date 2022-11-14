MasterChef'e de çıkmıştı... Eski Türkiye güzeli olan Yeşilçam yıldızına Sibel Can'dan anlamı ziyaret! Yorum yağdı: "İki güzel bir araya gelmiş"
MasterChef'e de çıkmıştı... Eski Türkiye güzeli olan Yeşilçam yıldızına Sibel Can'dan anlamı ziyaret! Ünlü sanatçı Sibel Can, Darülaceze Başkanlığı'nı ziyaret etti. Sanatçıyı Darülaceze'de kalan 1968 Türkiye Güzeli Sevgi Can Danlı ellerinde çiçeklerle karşıladı. Eski Türkiye güzeli ve Yeşilçam'ın yıldızı Sevgi Can Danlı, MasterChef'in ekim ayında yayınlanan bölümünde de izleyici karşısına çıkmıştı. Sibel Can ile eski Türkiye güzeli Sevgi Can Danlı'yı yan yana görenler, "İki güzel bir araya gelmiş" yorumları yaptı.
"İKİ GÜZEL BİR ARAYA GELMİŞ"
MasterChef'e de çıkmıştı... Eski Türkiye güzeli olan Yeşilçam yıldızına Sibel Can'dan anlamı ziyaret!
Sibel Can, Darülaceze Başkanlığı'nı ziyaret etti. Sanatçıyı Darülaceze'de kalan 1968 Türkiye Güzeli Sevgi Can Danlı, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ve kurum çalışanları ellerinde çiçeklerle karşıladı. Ziyaret öncesinde Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci'den kurumla ilgili bilgi alan Sibel Can, daha sonra tüm odaları dolaştı, Darülaceze sakinleriyle tek tek sohbet etti.
Rehabilitasyon odasında Darülaceze sakinlerinin yaptığı el işlerini inceleyen, kadınların bulunduğu salonda ise "Lale Devri" ile karşılanan ünlü sanatçı, şarkıyı onlarla beraber söyledi. Eski AK Parti Milletvekili Gülseren Topuz'un yanı sıra kurum yöneticilerinin de eşlik ettiği ziyaret sırasında Sibel Can zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.
Darülaceze sakinleri arasında 1968 yılında Türkiye Güzeli seçilen Yeşilçam oyuncusu Sevgi Can Danlı da vardı. Danlı, Sibel Can'ı kapıda karşıladı. Sibel Can, yakından ilgilendiği Sevgi Can Danlı ile sohbet edip fotoğraf çektirdi.
Darülaceze sakinleriyle tek tek ilgilenen Sibel Can, ziyaret sonrası "Burada olmak bana ayrı bir huzur verdi" dedi. Sanatçı, daha önce Orhan Gencebay'la seslendirdiği "Hayat Devam Ediyor" şarkısının klibini de Darülaceze'de çekmişti.