MasterChef'e de çıkmıştı... Eski Türkiye güzeli olan Yeşilçam yıldızına Sibel Can'dan anlamı ziyaret! Yorum yağdı: "İki güzel bir araya gelmiş"

Darülaceze sakinleriyle tek tek ilgilenen Sibel Can, ziyaret sonrası "Burada olmak bana ayrı bir huzur verdi" dedi. Sanatçı, daha önce Orhan Gencebay'la seslendirdiği "Hayat Devam Ediyor" şarkısının klibini de Darülaceze'de çekmişti.