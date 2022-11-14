Şeyma Subaşı ile evlilik hazırlığındaki milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin evine bakın! Görenler şaştı kaldı: "Aşk yuvanız burası demek"
Şeyma Subaşı ile evlilik hazırlığındaki milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin evine bakın! Görenler şaştı kaldı. Şu sıralar Bali'de olan Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Mohammed Alsaloussi'nin karısı olmak için sabırsızlandığı dile getiren ve düğün davetiyesini sosyal medya hesabından paylaşan Şeyma Subaşı evlilik için gün sayıyor. Düğüne aylar kala çift, sosyal medya paylaşımlarını arttırdı. Şeyma Subaşı'nın 'eve dönüş' notlu paylaşımını görenlerin ağzı açık kaldı, "Aşk yuvanız burası demek" yorumları yapıldı.
"AŞK YUVANIZ BURASI DEMEK"
Şeyma Subaşı ile evlilik hazırlığındaki milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin evine bakın! Görenler şaştı kaldı, "Aşk yuvanız burası demek" yorumları yapıldı.
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, milyarder aşkıyla evlilik için gün sayıyor. Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, uzun süredir aşk yaşadığı ve evlilik teklifi aldığı Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile düğün hazırlığı yaparken ayrılmıştı. Yeniden barışan çift evliliğe doğru adım adım gidiyor...
Şeyma Subaşı, yaptığı bir paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sevgilisiyle çekilen yeni pozlarını Instagram hesabından paylaştıktan sonra, sayfasının hikayeler bölümünden de yayınladı. Bu paylaşımına, "Karın olmak için sabırsızlanıyorum" mesajını yazan ve gelinlikli kadın emojisi ekleyen 32 yaşındaki Subaşı, iş insanı sevgilisiyle yakında evleneceğinin düşünülmesine sebep oldu.
"DAVETİYE Mİ O?"
Ailesi ve sevgilisi ile düğün hazırlıklarına başlayan Şeyma Subaşı davetiyeye benzeyen paylaşımı ve yazdığı notla dikkat çekti: 'Mutluluğunu sosyal medyadan paylaşıp durma Şeyma. Senin paylaşımlarını gören herkes senin mutluluğunu istemiyor falan filan... O sırada ben. Mutluluk bir seçimdir arkadaşlar. Ve ben çok mutlu bir insanım. Bazen bunları paylaşmak hoşuma gidiyor. Aman neyse, çoook heyecanlıyım'
3 AYRI DÜĞÜN!
Şeyma'nın paylaşımını görenler, "Davetiye mi o?" yorumları yaptı. Evlilik haberini doğrulayan Şeyma Subaşı, nişanlısı Meedo'dan dillere destan bir düğün istemiş. Çifte yakın kaynakların iddiasına göre Şeyma Subaşı ve Meedo 3 düğün yapacak.