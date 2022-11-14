Şeyma Subaşı ile evlilik hazırlığındaki milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin evine bakın! Görenler şaştı kaldı: "Aşk yuvanız burası demek"

"DAVETİYE Mİ O?"

Ailesi ve sevgilisi ile düğün hazırlıklarına başlayan Şeyma Subaşı davetiyeye benzeyen paylaşımı ve yazdığı notla dikkat çekti: 'Mutluluğunu sosyal medyadan paylaşıp durma Şeyma. Senin paylaşımlarını gören herkes senin mutluluğunu istemiyor falan filan... O sırada ben. Mutluluk bir seçimdir arkadaşlar. Ve ben çok mutlu bir insanım. Bazen bunları paylaşmak hoşuma gidiyor. Aman neyse, çoook heyecanlıyım'