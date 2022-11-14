Taze gelin İpek Filiz Yazıcı paylaştı görenler kararsız kaldı ’ee kendini klonlamışsın’ Kardeşi Duru Yazıcı güzelliğiyle tıpkı ablası

Oyuncunun paylaşımını gören birçok sosyal medya kullanıcısı, "Simülasyon gibi aynısınız" ve "Çok benziyorsunuz, ayırt edemedim" gibi yorumlar yaptı.

İşte başta İpek Filiz Yazıcı olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri.