Taze gelin İpek Filiz Yazıcı paylaştı görenler kararsız kaldı 'ee kendini klonlamışsın' Kardeşi Duru Yazıcı güzelliğiyle tıpkı ablası
Kısa bir süre önce şarkıcı Ufuk Beydemir ile dünya evine giren 21 yaşındaki güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı son günlerin gözde yıldızlarından biri. Geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde düğün fotoğraflarını paylaşan İpek Yazıcı bu kez kardeşi Duru Yazıcı ile yaptığı paylaşımla gündemde. Kardeşi Duru Yazıcı ile fotoğraf paylaştı paylaşmasına ancak kimse hangisinin İpek hangisinin Duru olduğuna karar vermedi. İşte haberin detayları...
14.11.2022 15:07 - Son Güncelleme: 14.11.2022 15:07
Elimi Bırakma, Aşk 101 ve Son Nefesime Kadar gibi projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren 21 yaşındaki İpek Filiz Yazıcı, geçtiğimiz günlerde 2 yıldır aşk yaşadığı 30 yaşındaki şarkıcı Ufuk Beydemir ile nikah masasına oturdu. Evliliğiyle gündemden düşmeyen oyuncu, sosyal medya hesabından kız kardeşiyle fotoğraflarını paylaştı.
"AŞKIM, BEBEĞİM BENİM"
Instagram'da 1,3 milyon takipçisi bulunan İpek Filiz Yazıcı, kız kardeşiyle art arda verdiği pozları yayınyalarak "Aşkım, bebeğim benim" notunu düştü. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.