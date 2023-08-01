Masterchef'e bir girdi pir girdi! Masterchef Alican'ın bu halini görenler gözlerine inanamadı! Upuzun sapsarı saçlarıyla Alican...

Masterchef All-Star'da Büşra Zambak'ın sürpriz bir şekilde elenmesinin ardından yarışmaya dahil olan isim Alican Sabunsoy oldu. İlk olarak 2020 yılında yarışmaya katılan Alican Sabunsoy, ikinci olarak yarışmaya veda etmişti. Masterchef All-Star'a dahil olmasıyla sosyal medyada adı TT olan Alican Sabunsoy hakkında araştırma yapanlar gördükleri karşısında şaştı kaldı. İşte detaylar...