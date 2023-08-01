Masterchef'e bir girdi pir girdi! Masterchef Alican'ın bu halini görenler gözlerine inanamadı! Upuzun sapsarı saçlarıyla Alican...

Masterchef All-Star'da Büşra Zambak'ın sürpriz bir şekilde elenmesinin ardından yarışmaya dahil olan isim Alican Sabunsoy oldu. İlk olarak 2020 yılında yarışmaya katılan Alican Sabunsoy, ikinci olarak yarışmaya veda etmişti. Masterchef All-Star'a dahil olmasıyla sosyal medyada adı TT olan Alican Sabunsoy hakkında araştırma yapanlar gördükleri karşısında şaştı kaldı. İşte detaylar...
Masterchef All-Star kadrosunda dahil olan Alican Sabunsoy günün en çok merak edilen isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor.
Alican Sabunsoy MasterChef All Star'ın yedek kadrosundan ana kadroya giren isimlerden biri oldu. MasterChef 2019 sezonuna damga vuran isimlerden biri olan Alican Sabunsoy'un kadroya dahil olması sonrası sosyal medyada adeta yerinden oynadı.
Masterchef Alican Sabunsoy 2019 yılında yarışmıştır. Alican Sabunsoy, Masterchef 2019'da yarışmanın 2.si olmuştur.