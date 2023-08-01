Özge Ulusoy'la dalga geçen Yeliz Yeşilmen neye uğradığını şaşırdı "Senin gibi yiyip 2+1 ev gibi mi olsun" Estetik polemiği ordan oraya sıçradı

Bir süredir iş insanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan model ve sunucu Özge Ulusoy'un estetik açıklaması sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. 40 yaşındaki Ulusoy bir sosyal medya platformunda estetik yaptırdığı yönündeki paylaşım üzerine yine Instagram üzerinden yanıt vermişti. Ulusoy hakkındaki paylaşıma yorum yapanlardan biri de Yeliz Yeşilmen oldu. Ancak Yeşilmen'e öyle bir yanıt geldi ki ortalık karıştı.