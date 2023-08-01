SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Magazin Galerileri

Özge Ulusoy'la dalga geçen Yeliz Yeşilmen neye uğradığını şaşırdı "Senin gibi yiyip 2+1 ev gibi mi olsun" Estetik polemiği ordan oraya sıçradı

Bir süredir iş insanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan model ve sunucu Özge Ulusoy'un estetik açıklaması sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. 40 yaşındaki Ulusoy bir sosyal medya platformunda estetik yaptırdığı yönündeki paylaşım üzerine yine Instagram üzerinden yanıt vermişti. Ulusoy hakkındaki paylaşıma yorum yapanlardan biri de Yeliz Yeşilmen oldu. Ancak Yeşilmen'e öyle bir yanıt geldi ki ortalık karıştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 13:27 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 13:49
Özge Ulusoy’la dalga geçen Yeliz Yeşilmen neye uğradığını şaşırdı Senin gibi yiyip 2+1 ev gibi mi olsun Estetik polemiği ordan oraya sıçradı 1

Özge Ulusoy'un estetik cevabı sonrası Yeliz Yeşilmen'den gelen yorum ortalığı karıştırdı.

Özge Ulusoy’la dalga geçen Yeliz Yeşilmen neye uğradığını şaşırdı Senin gibi yiyip 2+1 ev gibi mi olsun Estetik polemiği ordan oraya sıçradı 2

İş insanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan Özge Ulusoy, bir sosyal medya platformunda estetiklerinin paylaşılmasına sessiz kalamadı.

Özge Ulusoy’la dalga geçen Yeliz Yeşilmen neye uğradığını şaşırdı Senin gibi yiyip 2+1 ev gibi mi olsun Estetik polemiği ordan oraya sıçradı 3

Ulusoy fotoğraflarını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

SON DAKİKA