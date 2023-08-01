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"BU ÖZELLİĞİ BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Görücü usulüyle tanıştığı kız arkadaşında nelerden etkilendiğini tek tek sayan Yaşar Alptekin, şu ifadeleri kullanmıştı: "Yaklaşık bir senelik sınavdan geçti. Çaktırmadan hep böyle sınava tabi tutarım, hal ve hareketlerine bakarım. Benim için edep çok önemli. Edep imansız, iman edepsiz olmaz. Belki şimdi programı seyrediyordur, imtihana tabi tutulduğunu anlayacak. Akyazı'ya gittik, akrabalarıyla birlikte kısa bir seyahat yaptık. İki hanım arkada, iki bey önde oturuyordu.