Erken yaşlarda mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuğu da ekleyen Yaşar Alptekin, maneviyata yönelerek gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başladı. Eski ekranlarda yer almayan oyuncu, bu süreçte görücü usulü tanıştığı kişide aşkı buldu ve haftalar önce evlendi. Alptekin'in evlilikten önce "1 senelik sınavı geçti" dediği eşi de merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Yaşar Alptekin'in eşi...
Maneviyata yönelerek gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlayan Yaşar Alptekin, aradığı aşkı görücü usulü tanıştığı kişide bulmuştu.
Geçen aylarda bir magazin programına konuk olan Alptekin, 58 yaşındaki sevgilisi ile evlilik kararı aldığını açıkladı ve ilişkisi hakkında konuşmuştu.
"BU ÖZELLİĞİ BENİ ÇOK ETKİLEDİ"
Görücü usulüyle tanıştığı kız arkadaşında nelerden etkilendiğini tek tek sayan Yaşar Alptekin, şu ifadeleri kullanmıştı: "Yaklaşık bir senelik sınavdan geçti. Çaktırmadan hep böyle sınava tabi tutarım, hal ve hareketlerine bakarım. Benim için edep çok önemli. Edep imansız, iman edepsiz olmaz. Belki şimdi programı seyrediyordur, imtihana tabi tutulduğunu anlayacak. Akyazı'ya gittik, akrabalarıyla birlikte kısa bir seyahat yaptık. İki hanım arkada, iki bey önde oturuyordu.