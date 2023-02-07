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Haberler Magazin Masterchef Yasin Obuz: "Durumlar, TV'de gördüğünüzün 10 katı daha vahim'' Diyarbakırlı Yasin'in paylaşımı yürekleri yaktı

Masterchef Yasin Obuz: "Durumlar, TV'de gördüğünüzün 10 katı daha vahim'' Diyarbakırlı Yasin'in paylaşımı yürekleri yaktı

Kahramanmaraş'ta sabah saat 04.17'de 7.7, öğlen saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Türkiye'de 10 ilde büyük hasarlara yol açarken, yetkililer 13,5 milyon vatandaşın bu doğal afetten etkilendiğini açıkladı. Yarım çalışmaları devam ederken, sosyal medyada dört bir yandan paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Onlardan biri de Masterchef yarışmasıyla tanınan Yasin Obuz'a ait.

07.02.2023 13:23 - Son Güncelleme: 07.02.2023 13:23
Masterchef Yasin Obuz: Durumlar, TV’de gördüğünüzün 10 katı daha vahim’’ Diyarbakırlı Yasin’in paylaşımı yürekleri yaktı

7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ili yıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Masterchef Yasin Obuz: Durumlar, TV’de gördüğünüzün 10 katı daha vahim’’ Diyarbakırlı Yasin’in paylaşımı yürekleri yaktı

Yetkililer 13,5 milyon vatandaşın bu doğal afetten etkilendiğini açıkladı.

Masterchef Yasin Obuz: Durumlar, TV’de gördüğünüzün 10 katı daha vahim’’ Diyarbakırlı Yasin’in paylaşımı yürekleri yaktı

Uzmanlar bu depremin 500 yıldır bölgede görülen en büyük felaket olduğunu ifade etti.

Masterchef Yasin Obuz: Durumlar, TV’de gördüğünüzün 10 katı daha vahim’’ Diyarbakırlı Yasin’in paylaşımı yürekleri yaktı

Masterchef ve Survivor yarışmalarıyla bilinen Yasin Obuz dikkat çeken paylaşımlara imzasını attı.

Masterchef Yasin Obuz: Durumlar, TV’de gördüğünüzün 10 katı daha vahim’’ Diyarbakırlı Yasin’in paylaşımı yürekleri yaktı

Aslen Diyarbakırlı olan ve ailesi Diyarbakır'da yaşayan Yasin Obuz'dan üzen bir paylaşım geldi.

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