Masterchef Yasin Obuz: "Durumlar, TV'de gördüğünüzün 10 katı daha vahim'' Diyarbakırlı Yasin'in paylaşımı yürekleri yaktı
Kahramanmaraş'ta sabah saat 04.17'de 7.7, öğlen saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Türkiye'de 10 ilde büyük hasarlara yol açarken, yetkililer 13,5 milyon vatandaşın bu doğal afetten etkilendiğini açıkladı. Yarım çalışmaları devam ederken, sosyal medyada dört bir yandan paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Onlardan biri de Masterchef yarışmasıyla tanınan Yasin Obuz'a ait.
07.02.2023 13:23 - Son Güncelleme: 07.02.2023 13:23