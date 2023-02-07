Mahmut Tuncer'in doktor oğlu Umut Tuncer'den alkışlık hareket! Sosyal medyanın kalbini çaldı: "Güzel insanlar güzel evlatlar yetiştirir"
Mahmut Tuncer'in doktor oğlu Umut Tuncer'den alkışlık hareket! İki kızı iki de oğlu olan Mahmut Tuncer sosyal medya gündeminde. Babasının izinden giden kız kardeşi Gizem Tuncer'in aksine hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Mahmut Tuncer'in oğlu Umut Tuncer Instagram hesabından anne ve babasıyla paylaştığı fotoğrafa yazdığı notla dikkat çekti. Sosyal medyanın kalbini çalan Mahmut Tuncer'in oğluna, "Güzel insanlar güzel evlatlar yetiştirir" yorumları yapıldı.
"GÜZEL İNSANLAR GÜZEL EVLATLAR YETİŞTİRİR"
Mahmut Tuncer'in doktor oğlu Umut Tuncer'den alkışlık hareket! Sosyal medyanın kalbini çaldı, gören herkes "Güzel insanlar güzel evlatlar yetiştirir" yorumları yaptı.
Hem sesiyle hem de esprili kişiliğiyle gönüllerde taht kuran Mahmut Tuncer, Işıl Tuncer ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. İki kız iki erkek olmak üzere 4 çocuk sahibi olan Mahmut Tuncer'in oğlu sosyal medya gündeminde.
Sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımla dikkat çeken Mahmut Tuncer'in doktor oğlu Umut Tuncer gönülleri fethetti.
Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer magazin basınında sık sık yer alıyor. Tuncer, geçtiğimiz aylarda açıklamalarıyla tepki çekmişti. Daha önce "Lahmacun ve halaya bayılırım. Bunlar kıroluksa, en az babam kadar kıroyum" açıklamasıyla gündeme gelen Gizem Tuncer son verdiği röportajda olay sözlere imza atmıştı.