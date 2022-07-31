Masterchef yarışmacısının yaptığı hata şefleri çıldırttı! Mehmet Yalçınkaya çatalını fırlattı! Mideleri alt üst etti! 'Ben Bunu Yemem!' Elenmesine neden oldu
MasterChef Türkiye'nin 25. gününde inanılmaz bir hata yapıldı. Tv8 ekranlarında yayınlanan yemek programında akıl almaz bir olay yaşandı. Şefler, yüzünü ekşitirken yarışmacı ise neye uğradığını şaşırdı. Mehmet Yalçınkaya ise çatalı masaya atarak ''Ben bunu yemem'' diye tepki gösterdi. Bir önceki gün ekrana gelen MasterChef yarışmasında ortalığı ayağa kaldıran yarışmacı bu kez Nazike oldu. Yaptığı hata başına bela oldu. Şeflerin midesi alt üstü oldu. İşte detaylar...
31.07.2022 18:10 - Son Güncelleme: 31.07.2022 18:10
TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'de son bölüm sosyal medyayı salladı. Heyecan dolu yemek yarışmasının 2. turu bir önceki gün yayınlandı. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkan yarışmacılar adeta ecel terleri döktü.