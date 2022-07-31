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Haberler Magazin Masterchef yarışmacısının yaptığı hata şefleri çıldırttı! Mehmet Yalçınkaya çatalını fırlattı! Mideleri alt üst etti! 'Ben Bunu Yemem!' Elenmesine neden oldu

Masterchef yarışmacısının yaptığı hata şefleri çıldırttı! Mehmet Yalçınkaya çatalını fırlattı! Mideleri alt üst etti! 'Ben Bunu Yemem!' Elenmesine neden oldu

MasterChef Türkiye'nin 25. gününde inanılmaz bir hata yapıldı. Tv8 ekranlarında yayınlanan yemek programında akıl almaz bir olay yaşandı. Şefler, yüzünü ekşitirken yarışmacı ise neye uğradığını şaşırdı. Mehmet Yalçınkaya ise çatalı masaya atarak ''Ben bunu yemem'' diye tepki gösterdi. Bir önceki gün ekrana gelen MasterChef yarışmasında ortalığı ayağa kaldıran yarışmacı bu kez Nazike oldu. Yaptığı hata başına bela oldu. Şeflerin midesi alt üstü oldu. İşte detaylar...

31.07.2022 18:10 - Son Güncelleme: 31.07.2022 18:10
Masterchef yarışmacısının yaptığı hata şefleri çıldırttı! Mehmet Yalçınkaya çatalını fırlattı! Mideleri alt üst etti! ’Ben Bunu Yemem!’ Elenmesine neden oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'de son bölüm sosyal medyayı salladı. Heyecan dolu yemek yarışmasının 2. turu bir önceki gün yayınlandı. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkan yarışmacılar adeta ecel terleri döktü.

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Masterchef yarışmacısının yaptığı hata şefleri çıldırttı! Mehmet Yalçınkaya çatalını fırlattı! Mideleri alt üst etti! ’Ben Bunu Yemem!’ Elenmesine neden oldu

Kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan Nazike son bölüme damga vurdu.

Masterchef yarışmacısının yaptığı hata şefleri çıldırttı! Mehmet Yalçınkaya çatalını fırlattı! Mideleri alt üst etti! ’Ben Bunu Yemem!’ Elenmesine neden oldu

Şefler dün akşam yarışmacılardan Paris Brest tatlısını yapmalarını istedi. Atike, Ferdağ ve Nazike üçlüsü, tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi.

Masterchef yarışmacısının yaptığı hata şefleri çıldırttı! Mehmet Yalçınkaya çatalını fırlattı! Mideleri alt üst etti! ’Ben Bunu Yemem!’ Elenmesine neden oldu

50 dakika içerisinde tabaklarını çıkartan yarışmacılardan Nazike hayatının hatasını yaptı. Pastanın üzerine dökülmesi gereken pudra şeker yerine Nazike tuz dökünce şefler çileden çıktı.

Masterchef yarışmacısının yaptığı hata şefleri çıldırttı! Mehmet Yalçınkaya çatalını fırlattı! Mideleri alt üst etti! ’Ben Bunu Yemem!’ Elenmesine neden oldu

Danilo Zanna, yarışmacının ne döktüğünden habersiz olduğu için ilk ağzına attığında beklenmedik bir tuz tadı gelince yüzünü ekşitti.

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