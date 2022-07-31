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Burcu Özberk koronavirüs testi pozitif çıktı! “Ağır atlatıyorum” deyip sağlık durumunu sosyal medyadan açıkladı

Burcu Özberk koronavirüs testi pozitif çıktı! 'Güneşin Kızları', 'Afili Aşk', 'Aslan Ailem' gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sağlık durumu hakkında bilgi veren oyuncu, takipçilerini uyarmayı da ihmal etmedi. İşte detaylar...

31.07.2022 18:16 - Son Güncelleme: 31.07.2022 18:16
Burcu Özberk koronavirüs testi pozitif çıktı! “Ağır atlatıyorum” deyip sağlık durumunu sosyal medyadan açıkladı

'Güneşin Kızları' dizisi ile adını duyuran ve son olarak Aşk Mantık İntikam'da rol alan burcu Özberk, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti.

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Burcu Özberk koronavirüs testi pozitif çıktı! “Ağır atlatıyorum” deyip sağlık durumunu sosyal medyadan açıkladı

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, bu kez bambaşka bir paylaşımla gündeme geldi.

Burcu Özberk koronavirüs testi pozitif çıktı! “Ağır atlatıyorum” deyip sağlık durumunu sosyal medyadan açıkladı

BURCU ÖZBERK'TEN KÖTÜ HABER!
Özberk, 9.2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabında yaptığı paylaşımla koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Burcu Özberk koronavirüs testi pozitif çıktı! “Ağır atlatıyorum” deyip sağlık durumunu sosyal medyadan açıkladı

Hikayeler bölümünden attığı bir tweeti paylaşan Özberk, şu ifadeleri kullandı: "Hiç koronaya yakalanmadım diye şaşırıyordum.

Burcu Özberk koronavirüs testi pozitif çıktı! “Ağır atlatıyorum” deyip sağlık durumunu sosyal medyadan açıkladı

Testim pozitif çıktı... Ben biraz ağır atlatıyorum. Vakalar gerçekten artmış. Kendinize dikkat edin"

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