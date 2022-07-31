Burcu Özberk koronavirüs testi pozitif çıktı! “Ağır atlatıyorum” deyip sağlık durumunu sosyal medyadan açıkladı
Burcu Özberk koronavirüs testi pozitif çıktı! 'Güneşin Kızları', 'Afili Aşk', 'Aslan Ailem' gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sağlık durumu hakkında bilgi veren oyuncu, takipçilerini uyarmayı da ihmal etmedi. İşte detaylar...
31.07.2022 18:16 - Son Güncelleme: 31.07.2022 18:16
'Güneşin Kızları' dizisi ile adını duyuran ve son olarak Aşk Mantık İntikam'da rol alan burcu Özberk, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti.