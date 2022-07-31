Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit'in torununu görenler şaşkın: "Ailenin 4 kadını da ayrı güzel ama Aslışah aynı anneannesinin gençliği..."
Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit'in torununu görenler şaşkın. Kaan Demirağ ile dünyaevine giren ve ilk bebeğini kucağına alan Aslışah Alkoçlar, Instagram'ın çok konuşulan isimleri arasında. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'ın biricik kızları Gülşah Alkoçlar, Kemal Sunal'la birlikte rol aldığı İbo ile Güllüşah filmiyle hafızalara kazınmıştı. Gülşah Alkoçlar'ın kızı Aslışah Alkoçlar'ı görenler, "Ailenin 4 kadını da ayrı güzel ama Aslışah aynı anneannesinin gençliği..." yorumu yapıyor.
"AYNI ANNEANNESİNİN GENÇLİĞİ..."
Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit'in torununu görenler şaşkın. "Ailenin 4 kadını da ayrı güzel ama Aslışah aynı anneannesinin gençliği..."
Özellikle Kemal Sunal'la başrolü paylaştığı İbo ile Güllüşah'ın yaramaz ve bir o kadar da sevimli yıldızı olan Gülşah Soydan, dönemin sevilen çocuk oyuncularındandı.
İbo ile Güllüşah, Gülşah Küçük Anne, Gülşah Arkadaş, Gülçiçek, Kader, gibi filmlerde rol alan Gülşah Soydan Alkoçlar'ın son hali şaşırtıyor.
GÜLŞAH SOYDAN ALKOÇLAR
Türk sinemasının usta isimlerinden Hülya Koçyiğit'in kızı olan Gülşah Soydan Alkoçlar, annesi ile de aunı filmde yer alma fırsatı bulmuştu. Gülşah (Soydan) Alkoçlar, annesi Hülya Koçyiğit ve Fikret Hakan'la aynı filmde buluşmuştu. 'Gülşah Küçük Anne' sinemalarda büyük ilgi görmüştü.