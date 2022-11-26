Masterchef yarışmacısına dehşeti yaşatmışlar! Her şeyi sosyal medyada bir bir ifşa etti ’beni öldürmeye çalıştılar’

"ŞOFÖR YANIMA GELİP BAĞIRMAYA BAŞLADI"

Benim direksiyon hakimiyetimi kaybedip ölmemi istedi, bense hem sağımdaki kamyon çarpmamak için büyük bir gayret gösterdim hem de aynadan sol şeridimdeki araçlara çarpmamak için büyük bir gayret sarf ettim. Bunun tek bir açıklaması var: kasten adam öldürmeye sebebiyet vermek. Kamyondan kurtulup sağ şeride geçtim ve durup dörtlülerimi yaktım. Kamyon da arkama gelerek durmadan korna çaldı. Ben şoförün inip gelmesini bekledim, asla sindiremeyeceği birine denk geldiğini bilmesini istedim. Gelir gelmez bana bağırıp çağırmaya başladı... Ben camımı yarım açıp duyabilmesi için yüksek sesle orta şeritte binek araç olarak yavaş gittiğimi, hızla gelerek selektör yaparak beni şeridimden çıkarmaya hakkı olmadığını ve beni öldürmeye çalıştığı için polise hesap vereceğini söyledim. "