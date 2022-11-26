MasterChef Somer Şef’in sevgilisi Pınar’dan aşk dolu paylaşım! 21 yaş küçük sevgilisi uğruğuna evliliğini bitirmişti Somer Sivrioğlu

ESKİ EŞİNİ ÖVDÜ

Özel yaşantısı ve 'MasterChef Türkiye' yemek yarışmasıyla gündemden düşmeyen şef Somer Sivrioğlu, katıldığı programda çok konuşulacak açıklamalara imza atmıştı. Ünlü şef, "Kendimi yemek pişirme konusunda yetenekli görmüyorum! Ben o formasyondan gelmedim, işletmeci ailenin çocuğuydum, işletmesini biliyorum. Annem bu işi biliyor, ben öğrenerek kendimi geliştirdim. İyi bir aşçı değilim, ama iyi bir şef olduğumu söylüyorum" demişti.