MasterChef Somer Şef'in sevgilisi Pınar'dan aşk dolu paylaşım! 21 yaş küçük sevgilisi uğruğuna evliliğini bitirmişti Somer Sivrioğlu
'MasterChef Türkiye, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğinde tüm hızıyla devam ediyor. Kimi zaman sert kimi zaman babacan, bazen de esprili olan jüri üyesi ünlü şef, yarışmacıların hem çok sevdiği hem de çok çekindiği bir isim. 50 yaşındaki şef, hayatımıza ilk girdiğinde 2 çocuğunun annesiyle evliydi, daha sonra eşini aldattığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz günlerde cinsellik itirafıyla olay olan Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi yaptığı paylaşımla çok konuşuldu.
MasterChef Türkiye'de jüri koltuğunda oturan Somer Sivrioğl eski eşiyle ilgili açıklamasıyla çok konuşulmuştu.
ESKİ EŞİNİ ÖVDÜ
Özel yaşantısı ve 'MasterChef Türkiye' yemek yarışmasıyla gündemden düşmeyen şef Somer Sivrioğlu, katıldığı programda çok konuşulacak açıklamalara imza atmıştı. Ünlü şef, "Kendimi yemek pişirme konusunda yetenekli görmüyorum! Ben o formasyondan gelmedim, işletmeci ailenin çocuğuydum, işletmesini biliyorum. Annem bu işi biliyor, ben öğrenerek kendimi geliştirdim. İyi bir aşçı değilim, ama iyi bir şef olduğumu söylüyorum" demişti.
SOMER ŞEF ESKİ EŞİNİ ÖVDÜ
Empati programına katılan Somer Sivrioğlu bu sefer de 20 yıl evli kaldığı Aslı Sivrioğlu hakkında bomba bir söz söylemişti. Sivrioğlu, "İşimde başarılı olduysam eski eşimin katkısı var. Hiç yemek yapamazdı, aç kalırdık. Tek eksiği odur, müthiş bir anne ve müthiş bir yoldaştır" itirafında bulunmuştu.
PAMUKKALE'DEN AŞK PAYLAŞIMI
MasterChef Türkiye jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna 18 yıllık evliliğini bitirdiği sevgilisi Pınar Kayabaşı ile Pamukkale'ye gitti.