'Ateş diyim ha haaa bilesiiiinnn' Yalı Çapkını'nın Seyran'ının bornozlu göğüs dekolteli pozu ateş etti! Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi kayıtsız kalamadı
Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, Instagram'da yayınladığı son pozlarla dikkat çekti. Uzun zamandır kendisi gibi oyuncu olan Mert Yazıcıoğlu'yla aşk yaşayan Afra Yazıcıoğlu önceki gün bornoz pozu paylaştı. Doğal güzelliğiyle göz kamaştıran Afra Saraçoğlu'na binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte Afra Saraçoğlu'nun o pozu.
26.11.2022 11:07 - Son Güncelleme: 26.11.2022 11:07
Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, başrollerini Mert Ramazan Demir'le paylaştığı Yalı Çapkını dizisiyle bu sezon ekranlara geri dönmüştü.
Canlandırdığı Seyran karakteriyle sosyal medyada da adından epey söz ettiren Afra Saraçoğlu önceki gün bornozlu pozunu paylaştı.
Afra Saraçoğlu'nun paylaşımına 'Ateş diyim ha haaa bilesiiiinnn', 'Kimseyi görmedim ben senden daha güzel', 'Nasıl da güzel' yorumları geldi.