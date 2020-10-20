Hakan Taşıyan'dan kötü haber! Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan Hakan Taşıyan'ın son hali kahretti

"HAKAN TAŞIYAN ÖLÜM DÖŞEĞİNDE"

Erol Köse, Uçankuş ekranlarında yayınlanan Hayatın İçinden programında gündeme getirilen konu için "Alkol bütün kötülüklerin anasıdır. Artık o konulara girmenin anlamı yok. O veya bu sebeple Hakan Taşıyan çoklu organ yetmezliği yaşıyor. Durumu hafifletmeye gerek yok. Hakan Taşıyan ölüm döşeğinde. Çok gururlu bir insan. Kimselere derdini açmak istemiyor. Buradan devlet yetkililerimize, hayırsever izleyicilerimize sesleniyorum. Bu değerli sanatçıyı göz göre göre kaybetmeyelim. Kendisi Ankara'da yaşıyor. Uygun bir donör aranıyor... Çok acil böbrek ve karaciğer nakli yapılması gerekiyor" dedi.