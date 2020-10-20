Hakan Taşıyan'dan kötü haber! Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan Hakan Taşıyan'ın son hali kahretti
Arabesk müziğin sevilen isimleri arasında yer alan Hakan Taşıyan'dan üzen haber geldi. Hakan Taşıyan'ın organ nakli beklediği ortaya çıktı. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan Hakan Taşıyan son haliyle sevenlerini üzdü. Sağlık durumu merak edilen Hakan Taşıyan kaç yaşında, kimdir?
"HAKAN TAŞIYAN ÖLÜM DÖŞEĞİNDE"
Erol Köse, Uçankuş ekranlarında yayınlanan Hayatın İçinden programında gündeme getirilen konu için "Alkol bütün kötülüklerin anasıdır. Artık o konulara girmenin anlamı yok. O veya bu sebeple Hakan Taşıyan çoklu organ yetmezliği yaşıyor. Durumu hafifletmeye gerek yok. Hakan Taşıyan ölüm döşeğinde. Çok gururlu bir insan. Kimselere derdini açmak istemiyor. Buradan devlet yetkililerimize, hayırsever izleyicilerimize sesleniyorum. Bu değerli sanatçıyı göz göre göre kaybetmeyelim. Kendisi Ankara'da yaşıyor. Uygun bir donör aranıyor... Çok acil böbrek ve karaciğer nakli yapılması gerekiyor" dedi.
HAKAN TAŞIYAN KİMDİR?
Hakan Taşıyan, çocukluk yaşlarından itibaren saza ilgi göstermiştir. Daha sonra babasıyla beraber düğünlere gitmiştir. Ufak yaşlardan beri müziğe ilgiliydi ve bu nedenle askerliğini yaptığı sırada söylediği şarkılarla komutanları sesini çok beğendi ve destekledi. Onların desteğini arkasına alan ünlü sanatçı ilk kasedini piyasaya çıkardı.
Önce İstanbul'da Unkapanı'nda bulunan bazı yapımcıların yanına gitti fakat o yapımcılar Müslüm Gürses'i taklit ettiğini düşünüp pek ilgi göstermediler. Bunun ardından Ankara'ya giden Taşıyan, ilk kaseti olan 'Hesabım Bitmedi' albümünü piyasaya çıkardı. 1997 tarihinde ise ikinci kasetini piyasaya çıkartmıştır. İkinci kasetinin ismi 'Sensiz İki Gün' oldu. Bu albüm sanatçının en iyi albümlerinden biri olarak raflarda yerini aldı.