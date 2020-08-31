Galatasaraylı Fatih Öztürk önce rica etti ardından tehdit savurdu! "Bu fotoğraf çıkarsa ben biterim"

Sakinleştikten sonra gazetecilere fotoğrafların silinmesi gerektiğini belirten kaleci, "O fotoğraflar çıkarsa ben mahvolurum, kulübümle büyük sıkıntı yaşarım" dedi. Yaşanan gerilimle kalecinin yanına giden sarışın kadın, panikten ağlayarak olayın ne kadar büyük olduğunu ağzından kaçırdı: "Ben evliyim, boşanma davam var. Lütfen o fotoğrafları silin, yoksa biz mahvoluruz." Bu durum karşısında Öztürk, "Sen sus, çabuk arabaya bin" diyerek bağırdı. Gazetecilerin neler olduğunu sorması üzerine açıklama yapmayan futbolcu, "Ne olduğunu söyleyemem, ama bunlar çıkarsa ben yanarım" dedi.