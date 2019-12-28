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Masterchef yarışmacısı Cemre Uyanık aslen nereli, kaç yaşında? Instagram'da bambaşka biri

MasterChef adlı yarışma programındaki hırsıyla dikkatleri üzerine toplayan Cemre Uyanık, yarı finali garantilemiş ve Ekin Eylem Ulaş'ın elendiği akşamı rahat bir şekilde geçirmişti. Yarışma boyunca çalışkan ve sakin kişiliğiyle adından söz ettiren Cemre Uyanık, özel hayatında bambaşka biri. Bir süre önce yine Masterchef yarışmacısı olan Alican Sabunsoy'la sevgili oldukları iddia edilen Cemre Uyanık, Instagram'daki pozlarıyla adından söz ettiriyor. Masterchef yarışmacısı Cemre Uyanık aslen nereli, kaç yaşında? Şimdi Cemre'yi biraz daha yakından tanıyalım.

28.12.2019 13:47 - Son Güncelleme: 28.12.2019 13:59
Masterchef yarışmacısı Cemre Uyanık aslen nereli, kaç yaşında? Instagram'da bambaşka biri

MasterChef final haftasında Ekin ve Alican'ın ardından Güzide 3. eleme adayı oldu. Böylece 4 isim arasından Cemre, son oyunda da başarılı olarak, yarı finale çıkmaya hak kazanan ilk yarışmacı oldu.

Masterchef yarışmacısı Cemre Uyanık aslen nereli, kaç yaşında? Instagram'da bambaşka biri

Tüm MasterChef yarışmacıları gibi Cemre de özel hayatıyla merak ediliyor. Yarışmada adeta örnek öğrenci gibi disiplinli ve ciddi dursa da Cemre'nin, aslında çocuk ruhlu olduğunu ve cesur Instagram pozlarıyla sizi şaşırtacağını söylesek..

Masterchef yarışmacısı Cemre Uyanık aslen nereli, kaç yaşında? Instagram'da bambaşka biri

Cemre Uyanık 27 yaşında. Cemre'nin sosyal medya hesabına bakıldığında yemek yapmaktan sonra en sevdiği şeylerden biri de seyahat etmek.

Masterchef yarışmacısı Cemre Uyanık aslen nereli, kaç yaşında? Instagram'da bambaşka biri

Güzel yarışmacı seyahat pozlarıyla bir hayli dikkat çekiyor.

Masterchef yarışmacısı Cemre Uyanık aslen nereli, kaç yaşında? Instagram'da bambaşka biri

Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olan Cemre Uyanık küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu hayranı.

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