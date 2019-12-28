Masterchef yarışmacısı Cemre Uyanık aslen nereli, kaç yaşında? Instagram'da bambaşka biri
MasterChef adlı yarışma programındaki hırsıyla dikkatleri üzerine toplayan Cemre Uyanık, yarı finali garantilemiş ve Ekin Eylem Ulaş'ın elendiği akşamı rahat bir şekilde geçirmişti. Yarışma boyunca çalışkan ve sakin kişiliğiyle adından söz ettiren Cemre Uyanık, özel hayatında bambaşka biri. Bir süre önce yine Masterchef yarışmacısı olan Alican Sabunsoy'la sevgili oldukları iddia edilen Cemre Uyanık, Instagram'daki pozlarıyla adından söz ettiriyor. Masterchef yarışmacısı Cemre Uyanık aslen nereli, kaç yaşında? Şimdi Cemre'yi biraz daha yakından tanıyalım.
28.12.2019 13:47
- Son Güncelleme: 28.12.2019 13:59
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