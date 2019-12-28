Game of Thrones dizisinin genç oyuncusu hayatını kaybetti!
Yayınlandığı dönem fırtınalar estiren, dünyanın en çok izlenen dizilerinden biri olan ancak finaliyle hayal kırıklığı yaşatan Game of Thrones dizisinin genç oyuncusu hayatını kaybetti. Gelen bu ölüm haberi dizinin hayranlarını üzdü. Genç oyuncunun ölüm nedeni ile ilgili henüz bir açıklama ise yapılmadı.
Dizinin en çok akılda kalan bölümlerinden 'Battle of Bastards'ta da (Piçlerin Savaşı) kamera önüne geçen Dunbar, Jon Snow'un yanında savaşan kuzeyli askerlerden birini canlandırdı.
Dunbar'ın ölümü, dizi ekibi tarafından da üzüntüyle karşılandı. Başta set çalışanları olmak üzere birçok kişi sosyal medyadan Dunbar'la ilgili düşüncelerini paylaştı.
GAME OF THRONES KARAKTERLERİ VE HİKAYELERİ
1. Daenerys Targaryen
Emilia Clarke tarafından canlandırılan Daenerys Fırtınadadoğan Tagaryen -kısaca Dany- Demir Taht'ta 300 yıl boyunca hüküm süren Targaryen Hanesi'nin son üyelerinden biri. Demir Taht'ı geri almak isteyen abisi Viserys tarafından bir ordu karşılığında Khal Drogo Dothraki ile nişanlandırılmış ürkek ve uysal kız çocuğu olarak tanıdığımız Dany'nin, güçlü ve cesaretli bir kadın olarak yükselmeye başladığına tanık olmuştuk. Abisinin ölümünden sonra Demir Taht'ı kendi başına geri alma planları yapan özgüvenli kadın, kocası Drogo'nun ona hediye ettiği ejderha yumurtalarındaki ejderhalarının uyanışıyla daha da güçlenerek "Ejderhaların Annesi" sıfatını da adının yanına ekleyerek Demir Taht yolundaki mücadelesine durmaksızın devam etmiş ve gönülleri de fethetmeyi başarmıştı.