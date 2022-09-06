Masterchef Yağız’ın sevgilisi tırım tırım aranıyor bakın kim çıktı ’çok özledim’ Yağız Özçelik’in sevgilisi Meryem Boyraz...

Tv 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin Masterchef'i olmak için ter döken yarışmacılar bir yandan yeteneklerini ortaya koymaya çalışırken bir yanda da diğer yarışmacı arkadaşları, özlemle mücadele ediyor.