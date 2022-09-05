Buket Aydın son haliyle şoke etmişti! Eriyip biten Buket Aydın'ın sırrı ortaya çıktı! Buket'ın 3 aylık değişiminin sırrı...
Özellikle spikerliği bıraktıktan sonra magazin gündeminde kendisine sık sık yer bulan Buket Aydın'ın son halini görenler gözlerine inanamıyor şu sıralar. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla olay yaratan Buket Aydın'ın, 11 kilo verdiği ortaya çıkmıştı. Son haliyle Mustafa Üstündağ ve Tuba Kalçık'ın düğünen katılan Buket Aydın'ın değişiminin sırrı da ortaya çıktı. İşte detaylar...
05.09.2022 10:59 - Son Güncelleme: 05.09.2022 10:59
Son dönemde verdiği kilolarla gündeme gelen Buket Aydın'ın zayıflama sırrı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Aydın'a uzun yıllardır verilemeyen ve bölgesel anlamda estetik problemlere sebep olan dirençli noktalarda etkili çözüm sunan Waves işlemi uygulandı. Bu işlem Buket Aydın'ın kilo vermesinde önemli bir rol üstlendi. Sebebi ise metabolik blokajlar açılmadan kişinin kilo kaybı ve zayıflama sürecinin beklenilen sonuçları vermeyecek olmasıydı.