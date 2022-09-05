Buket Aydın son haliyle şoke etmişti! Eriyip biten Buket Aydın’ın sırrı ortaya çıktı! Buket’ın 3 aylık değişiminin sırrı...

Bu uygulama ağrı, sızı, morarma gibi yan etkiler oluşturmadan tıpkı ultrason seansı gibi masaj yöntemiyle kişinin vücudunda kilo vermesine engel teşkil eden metabolik blokajları tespit eder ve ihtiyaçları dengeleyerek süreci konforlu ve hızlı bir hale getirir.