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Haberler Magazin Buket Aydın son haliyle şoke etmişti! Eriyip biten Buket Aydın'ın sırrı ortaya çıktı! Buket'ın 3 aylık değişiminin sırrı...

Buket Aydın son haliyle şoke etmişti! Eriyip biten Buket Aydın'ın sırrı ortaya çıktı! Buket'ın 3 aylık değişiminin sırrı...

Özellikle spikerliği bıraktıktan sonra magazin gündeminde kendisine sık sık yer bulan Buket Aydın'ın son halini görenler gözlerine inanamıyor şu sıralar. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla olay yaratan Buket Aydın'ın, 11 kilo verdiği ortaya çıkmıştı. Son haliyle Mustafa Üstündağ ve Tuba Kalçık'ın düğünen katılan Buket Aydın'ın değişiminin sırrı da ortaya çıktı. İşte detaylar...

05.09.2022 10:59 - Son Güncelleme: 05.09.2022 10:59
Buket Aydın son haliyle şoke etmişti! Eriyip biten Buket Aydın’ın sırrı ortaya çıktı! Buket’ın 3 aylık değişiminin sırrı...

Son dönemde verdiği kilolarla gündeme gelen Buket Aydın'ın zayıflama sırrı ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Buket Aydın son haliyle şoke etmişti! Eriyip biten Buket Aydın’ın sırrı ortaya çıktı! Buket’ın 3 aylık değişiminin sırrı...

Sabah'ın haberine göre; Aydın son 3 ayda 11 kilo verdi. Kendisine uygulanan tek bir program değil aslında, ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan bir uygulama kokteyli.

Buket Aydın son haliyle şoke etmişti! Eriyip biten Buket Aydın’ın sırrı ortaya çıktı! Buket’ın 3 aylık değişiminin sırrı...

Aydın'a uzun yıllardır verilemeyen ve bölgesel anlamda estetik problemlere sebep olan dirençli noktalarda etkili çözüm sunan Waves işlemi uygulandı. Bu işlem Buket Aydın'ın kilo vermesinde önemli bir rol üstlendi. Sebebi ise metabolik blokajlar açılmadan kişinin kilo kaybı ve zayıflama sürecinin beklenilen sonuçları vermeyecek olmasıydı.

Buket Aydın son haliyle şoke etmişti! Eriyip biten Buket Aydın’ın sırrı ortaya çıktı! Buket’ın 3 aylık değişiminin sırrı...

Metabolik blokajları ortadan kaldırarak kişinin hem kilo kaybını hızlandırıyor hem de bölgesel anlamda yağlanma sorunlarına da çözüm üretiliyor.

Buket Aydın son haliyle şoke etmişti! Eriyip biten Buket Aydın’ın sırrı ortaya çıktı! Buket’ın 3 aylık değişiminin sırrı...

Bu uygulama ağrı, sızı, morarma gibi yan etkiler oluşturmadan tıpkı ultrason seansı gibi masaj yöntemiyle kişinin vücudunda kilo vermesine engel teşkil eden metabolik blokajları tespit eder ve ihtiyaçları dengeleyerek süreci konforlu ve hızlı bir hale getirir.

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