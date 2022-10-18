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Haberler Magazin Emre Karayel eşi ve oğluyla Veliefendi Hipodromu’nda! 'Arap Atı' birinci geldi işte Kanuni Kupası'nı alan Emre Karayel'in kazandığı para...

Emre Karayel eşi ve oğluyla Veliefendi Hipodromu’nda! 'Arap Atı' birinci geldi işte Kanuni Kupası'nı alan Emre Karayel'in kazandığı para...

Emre Karayel eşi ve oğluyla Veliefendi Hipodromu'nda! 'Arap Atı' birinci geldi, Kanuni Kupası Emre Karayel'in oldu. Yarış atı tutkusuyla bilinen ünlü oyuncu Emre Karayel'in atı Yiğit Kardeş, 10. Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Koşusu'nda birinci oldu, Karayel'e, Kanuni Kupası'nı kazandırdı. Emre Karayel Instagram paylaşımıyla yaşadığı heyecanı duyurdu. Emre Karayel, eşi Gizem Karayel ve oğulları Can ile izledi yarışı... Yiğit Kardeş, Emre Karayel'e bakın ne kadar kazandırdı.

18.10.2022 13:34 - Son Güncelleme: 18.10.2022 13:34
Emre Karayel eşi ve oğluyla Veliefendi Hipodromu’nda! ’Arap Atı’ birinci geldi işte Kanuni Kupası’nı alan Emre Karayel’in kazandığı para...

EMRE KARAYEL AT YARIŞINDAN NE KADAR KAZANDI?

Emre Karayel eşi ve oğluyla Veliefendi Hipodromu'nda! 'Arap Atı' birinci geldi işte Kanuni Kupası'nı alan Emre Karayel'in kazandığı para...

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Emre Karayel eşi ve oğluyla Veliefendi Hipodromu’nda! ’Arap Atı’ birinci geldi işte Kanuni Kupası’nı alan Emre Karayel’in kazandığı para...

Emre Karayel'in at tutkusu ve sahip olduğu atlarla bilinen ünlü oyuncu Emre Karayel, emeğinin karşılığını aldı.

Emre Karayel eşi ve oğluyla Veliefendi Hipodromu’nda! ’Arap Atı’ birinci geldi işte Kanuni Kupası’nı alan Emre Karayel’in kazandığı para...

Yiğit Kardeş isimli saf kan Arap atı, geçtiğimiz pazar Veliefendi Hipodromu'nda 10. Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman adına koşu vardı. Emre Karayel'in atı yarışta birinci geldi.

Emre Karayel eşi ve oğluyla Veliefendi Hipodromu’nda! ’Arap Atı’ birinci geldi işte Kanuni Kupası’nı alan Emre Karayel’in kazandığı para...

HATRI SAYILIR PARA KAZANDI!

Emre Karayel, yarışı eşi Gizem Karayel ve oğulları Can ile izledi.

Emre Karayel eşi ve oğluyla Veliefendi Hipodromu’nda! ’Arap Atı’ birinci geldi işte Kanuni Kupası’nı alan Emre Karayel’in kazandığı para...

Yiğit Kardeş, Karayel'e 1 milyon 707 bin TL kazandırdı. Emre Karayel birincilik kupası, eşi Gizem ve oğlu Can ile mutluluk pozu verdi.

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