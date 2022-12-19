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Haberler Magazin MasterChef Yağız bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 22 yaşındaki Yağız Özçelik’in memleketi...

MasterChef Yağız bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 22 yaşındaki Yağız Özçelik’in memleketi...

MasterChef 2022'nin sevilen yarışmacılarından Yağız Özçelik, 18 Aralık Pazar günü yaşanan eleme heyecanında yarışmaya veda eden isim oldu. Sosyal medya hesabında veda paylaşımında bulunan Özçelik'in hayatı da merak edildi. Fenomen yarışmacının özellikle memleketi merak konusu olarak "Yağız Özçelik aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. MasterChef Yağız'ın memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte 22 yaşındaki Yağız Özçelik'in memleketi...

takvim.com.tr
19.12.2022 00:47 - Son Güncelleme: 19.12.2022 00:47
MasterChef Yağız bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 22 yaşındaki Yağız Özçelik’in memleketi...

MasterChef'te 18 Aralık Pazar günü yaşanan eleme heyecanında yarışmaya veda eden isim Yağız oldu.

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MasterChef Yağız bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 22 yaşındaki Yağız Özçelik’in memleketi...

MasterChef'i 7'nci sırada tamamlayan Özçelik, sosyal medya hesabında yaptığı veda paylaşımında "Öncelikle bu bir son değil. MasterChef Türkiye bana birçok güzel anı ve arkadaşlıklar kazandırdı" dedi.

MasterChef Yağız bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 22 yaşındaki Yağız Özçelik’in memleketi...

Sosyal medya hesabında veda paylaşımında bulunan Özçelik'in hayatı da merak edildi. Fenomen yarışmacının özellikle memleketi merak konusu olarak "Yağız Özçelik aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. MasterChef Yağız'ın memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

MasterChef Yağız bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 22 yaşındaki Yağız Özçelik’in memleketi...

İşte Yağız Özçelik başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

MasterChef Yağız bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 22 yaşındaki Yağız Özçelik’in memleketi...

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1962'de Eyüp, İstanbul'da doğdu.

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