MasterChef Yağız bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 22 yaşındaki Yağız Özçelik’in memleketi...
MasterChef 2022'nin sevilen yarışmacılarından Yağız Özçelik, 18 Aralık Pazar günü yaşanan eleme heyecanında yarışmaya veda eden isim oldu. Sosyal medya hesabında veda paylaşımında bulunan Özçelik'in hayatı da merak edildi. Fenomen yarışmacının özellikle memleketi merak konusu olarak "Yağız Özçelik aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. MasterChef Yağız'ın memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte 22 yaşındaki Yağız Özçelik'in memleketi...
19.12.2022 00:47 - Son Güncelleme: 19.12.2022 00:47
Sosyal medya hesabında veda paylaşımında bulunan Özçelik'in hayatı da merak edildi. Fenomen yarışmacının özellikle memleketi merak konusu olarak "Yağız Özçelik aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. MasterChef Yağız'ın memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.