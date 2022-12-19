42 yaşındaki Özlem Yıldız içinde tuttu tuttu yıllar sonra itiraf etti! Hem kendini hem Mehmet Ali Erbil’i ifşaladı! “Hayatımda olmasaydı...”
42 yaşındaki Özlem Yıldız içinde tuttu tuttu yıllar sonra itiraf etti! Mehmet Ali Erbil'in sunumuyla ekrana gelen Çarkıfelek yarışmasıyla hafızalara kazınan Özlem Yıldız, yıllar sonra çarpıcı açıklamalarda bulundu. İtiraflarıyla dikkat çeken Yıldız, bir dönem büyük aşk yaşadığı Mehmet Ali Erbil hakkında konuşurken hem kendini hem de ünlü şovmeni ifşa etti. 42 yaşındaki ünlü sunucunun açıklamaları, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte Özlem Yıldız'ın o itirafları...
19.12.2022 00:15 - Son Güncelleme: 19.12.2022 00:15
Özlem Yıldız, Mehmet Ali Erbil'in sunuculuğunu üstlendiği Çarkıfelek yarışmasıyla hafızalara kazındı. Yarışmada hosteslik yapan ünlü isim, Mehmet Ali Erbil'le yaşadığı aşkla da döneme damga vurdu.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Yıldız, katıldığı bir programda birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gökay Kalaycıoğlu'na konuşan 42 yaşındaki sunucu, Mehmet Ali Erbil itirafıyla dikkat çekti.
Mehmet Ali Erbil ile biten ilişkisi hakkında yıllar sonra ilk kez konuşan Yıldız, "Mehmet Ali Erbil senin pişmanlığın mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Nişanlanmadım ama o dönem öyle dediler.
Yüzük falan takmadık ama ciddi bir ilişkinin içine girmiştik ve ailemden onay almıştık. Mehmet Ali Erbil benim hiçbir zaman pişmanlığım değil.