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Haberler Magazin 2000’li yıllara damga vurmuştu! Gökhan Özen kalp krizi geçirdi! Kahreden haberin ardından ilk açıklama! 42'lik Gökhan'ın son sağlık durumu...

2000’li yıllara damga vurmuştu! Gökhan Özen kalp krizi geçirdi! Kahreden haberin ardından ilk açıklama! 42'lik Gökhan'ın son sağlık durumu...

2000'li yıllara damga vurmuştu! Gökhan Özen kalp krizi geçirdi! Benden Sorulur, Aramazsan Arama, Civciv ve daha nicesiyle akıllara kazınan ünlü şarkıcı Gökhan Özen'den kahreden haber geldi. Kalp krizi geçiren ünlü şarkıcı, hayranlarını endişelendirdi. 2000'li yıllara damga vuran şarkıcının sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama da geldi. İşte 42 yaşındaki Gökhan Özen'in ilk sağlık durumu...

takvim.com.tr
19.12.2022 01:38 - Son Güncelleme: 19.12.2022 01:38
2000’li yıllara damga vurmuştu! Gökhan Özen kalp krizi geçirdi! Kahreden haberin ardından ilk açıklama! 42’lik Gökhan’ın son sağlık durumu...

2000 yılında Özelsin isimli ilk albümünü piyasaya çıkaran Gökhan Özen, Benden Sorulur, Aramazsan Arama, Civciv ve daha nicesiyle akıllara kazındı.

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2000’li yıllara damga vurmuştu! Gökhan Özen kalp krizi geçirdi! Kahreden haberin ardından ilk açıklama! 42’lik Gökhan’ın son sağlık durumu...

Kariyerinin yanı sıra bir dönem özel hayatıyla da çok konuşulan Özen, şimdi ise hayranlarını korkutan bir haberle gündem oldu.

2000’li yıllara damga vurmuştu! Gökhan Özen kalp krizi geçirdi! Kahreden haberin ardından ilk açıklama! 42’lik Gökhan’ın son sağlık durumu...

2000'li yıllara damgasını vuran 42 yaşındaki şarkıcı Gökhan Özen'in kalp krizi geçirdiğini öğrenildi.

2000’li yıllara damga vurmuştu! Gökhan Özen kalp krizi geçirdi! Kahreden haberin ardından ilk açıklama! 42’lik Gökhan’ın son sağlık durumu...

Türkiye'yi terk eden ve gözlerden uzak bir yaşam tercih eden Gökhan Özen, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

2000’li yıllara damga vurmuştu! Gökhan Özen kalp krizi geçirdi! Kahreden haberin ardından ilk açıklama! 42’lik Gökhan’ın son sağlık durumu...

Gökhan Özen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Dün gece yarısı Los Angeles'ta evimde geçirdiğim kalp krizi sonrası hastanede bir süre kontrol altında kaldıktan sonra taburcu edildim.

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