MasterChef Türkiye'de balık ekmeğe konan sinek ve fırından çıkan baklava ortalığı ayağa kaldırdı! Her şey kurgu mu?
MasterChef Türkiye'de balık ekmeğe konan sinek ve fırından çıkan baklava ortalığı ayağa kaldırdı! MasterChef kurgu mu? Sosyal medya gündemine bomba gibi düşen iddianın nedenleri şoke edecek cinsten. MasterChef 2021 yarışmasında takım oyunu heyecanı yaşandı. Kırmızı ve mavi takım haftanın ilk takım oyununda sokak lezzetleri menüsünü çıkardı. Eleme için Danilo Şef'in imza tabağını doğru şekilde yapmaya uğraşan kaybeden takım haftanın eleme adaylarını belirledi. Peki, MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?
09.09.2021 13:13
- Son Güncelleme: 09.09.2021 13:21
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Kırmızı ve mavi takım sokak lezzetleri menüsü ile hünerlerini sergiledi. Kazanan takım mavililer oldu. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık için düelloya gitti. Danilo Şef'in imza yemeğinin en iyi yapan Hamza oldu ve ilk eleme adayı olarak Azize'yi potaya gönderdi.