MasterChef Türkiye’de balık ekmeğe konan sinek ve fırından çıkan baklava ortalığı ayağa kaldırdı! Her şey kurgu mu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Kırmızı ve mavi takım sokak lezzetleri menüsü ile hünerlerini sergiledi. Kazanan takım mavililer oldu. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık için düelloya gitti. Danilo Şef'in imza yemeğinin en iyi yapan Hamza oldu ve ilk eleme adayı olarak Azize'yi potaya gönderdi.