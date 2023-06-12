MasterChef Türkiye 2023'te Somer Sivrioğlu kaosu! 'Acun beni istemedi' 22 yıl hapsi istenmişti gerçek ortaya çıktı meğer Mehmet Yalçınkaya ile Danilo Zanna...
MasterChef Türkiye 2023'te Somer Şef kaosu! 'Acun beni istemedi' 22 yıl hapsi istenmişti, Somer Sivrioğlu gerçeği ortaya çıktı. MasterChef Türkiye 14 Haziran'da başlıyor. MasterChef All Star kadrosu belli olurken jüri üyelerinin 2 kişi olması dikkatlerden kaçmadı. Jüride Mehmet Şef ve Danilo Şef yerini aldı ancak Somer Sivrioğlu'nun fragmanda olmaması akıllarda soru işaretleri bıraktı. Ardından ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun Beşiktaş'taki lüks restoranıyla ilgili yaşanan o gelişme tüm gerçeği ortaya çıkardı. Meğer MasterChef Türkiye yeni sezonda Acun Ilıcalı, Somer Sivrioğlu'nu istemiyormuş.
'ACUN BENİ İSTEMEDİ'
MasterChef Türkiye 2023'te Somer Sivrioğlu kaosu! 22 yıl hapsi istenmişti gerçek ortaya çıktı. Meğer Mehmet Yalçınkaya ile Danilo Zanna'nın yer aldığı MasterChef yeni sezonda Somer Sivrioğlu'nu Acun Ilıcalı istemiyormuş!
Geçtiğimiz yıl 20 Mayıs'ta MasterChef'in ünlü şeflerinden Somer Sivrioğlu'nun Beşiktaş'ta devraldığı lüks restoranın istinat duvarı çökmüştü. O esnada yoldan geçen Ürdün'lü eski diplomat Ahmet Muhammed Salem Lubbad ve Baha Eddin Ali Hafez Shanableh duvarın altında kalmıştı. Ağır yaralanan yabancı uyruklu vatandaşlardan eski diplomat Ahmet Muhammed Salem Lubbad hayatını kaybetmişti.
İDDİANAME DÜZENLENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Somer Sivrioğlu, Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula, Mehmet Levent Kula, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal'in, bahçe duvarının çökmesi ile kişilerin ölümünü veya yaralanmasını öngörebilecek durumda olmalarına rağmen bahçe duvarını ruhsatlandırma yapılmadan, bakım, tadilat, onarım veya güçlendirme işlemlerini yaptırmadan kullanmaya ve kullandırmaya devam ettikleri kaydedildi.
22 YIL 6'ŞAR AY HAPİSLERİ İSTENDİ
Şüphelilerin yasal mevzuata, bilime ve fenne uygun şekilde duvarın tadilini ve onarımını yaptırmaları durumunda duvarın çökmeyeceğinin aktarıldığı iddianamede, şüphelilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketleri sonucu Baha Eddin Ali Hafez Shanableh'in yaralanmasına, Ahmad Muhammed Salem Lubbad'ın ise ölümüne neden oldukları belirtildi.