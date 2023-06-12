MasterChef Türkiye 2023’te Somer Sivrioğlu kaosu! ’Acun beni istemedi’ 22 yıl hapsi istenmişti gerçek ortaya çıktı meğer Mehmet Yalçınkaya ile Danilo Zanna...

İDDİANAME DÜZENLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Somer Sivrioğlu, Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula, Mehmet Levent Kula, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal'in, bahçe duvarının çökmesi ile kişilerin ölümünü veya yaralanmasını öngörebilecek durumda olmalarına rağmen bahçe duvarını ruhsatlandırma yapılmadan, bakım, tadilat, onarım veya güçlendirme işlemlerini yaptırmadan kullanmaya ve kullandırmaya devam ettikleri kaydedildi.