Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir el ele! Yalı Çapkını'nın yıldızı paylaştı resmen ifşalandı "Afra ve Mert el ele mi ohaaa"
Dizisinin başlamasıyla adı sevgilisi Mert Yazıcıoğlu yerine, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le daha sık anılmaya başlayan Afra Saraçoğlu sonrasında Mert Yazıcıoğlu ile yollarını ayırmıştı. Mert Yazıcıoğlu, Dilan Çiçek Deniz'le yeni bir aşka yelken açarken, Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'le Urla tatilinde görüntülenmişti. Her geçen dün aşk iddialarının güçlendiği Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir hakkında da sözlendiklerine dair bir iddia ortaya atılmıştı. İkiliden bu iddiaların hiçbirine henüz bir açıklama gelmezken, Yalı Çapkını'nın Suna'sı öyle bir paylaşım yaptı ki ortalık karıştı. İşte detaylar...
12.06.2023 15:42 - Son Güncelleme: 12.06.2023 15:42
Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu 4 yıllık ilişkilerini bitirme kararı almışlardı. İkili ayrıldıklarını ve dost kalacaklarını duyurmuştu.
Sürekli birlikte görüntülenen ancak arkadaş olduklarını her fırsatta dile getiren ikiliyi bu kez Yalı Çapkını'nın Suna'sı ele verdi.