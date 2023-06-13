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Haberler Magazin "Hakan seni setteyken benle aldattı Hande" Hande Erçel ile sevgilisi Hakan Sabancı hakkında bu iddiaya bomba! Teknede...

"Hakan seni setteyken benle aldattı Hande" Hande Erçel ile sevgilisi Hakan Sabancı hakkında bu iddiaya bomba! Teknede...

Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Hakan Sabancı'nın Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer almıştı. Şimdilerde aşklarını doludizgin yaşayan çift attıkları her adımla olay yaratıyor. Ünlü çift aşkıyla ilgili bir iddia bu kez eski defterlerden geldi. İşte detaylar...

13.06.2023 13:51 - Son Güncelleme: 13.06.2023 13:51
Hakan seni setteyken benle aldattı Hande Hande Erçel ile sevgilisi Hakan Sabancı hakkında bu iddiaya bomba! Teknede...

Hande Erçel ile Hakan Sabancı hakkında flaş iddia...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hakan seni setteyken benle aldattı Hande Hande Erçel ile sevgilisi Hakan Sabancı hakkında bu iddiaya bomba! Teknede...

Bir dönem Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddia edilen Aygün Aydın, yine boş durmadı.

Hakan seni setteyken benle aldattı Hande Hande Erçel ile sevgilisi Hakan Sabancı hakkında bu iddiaya bomba! Teknede...

Bir dönem İşte Benim Stilim yarışma programıyla ismini duyuran Aygün Aydın, ardından dizilerde rol almaya başladı. Sabancı ailesinin genç varisi Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddia edilen Aygün Aydın, o dönem magazin gündeminde uzun süre konuşuldu.

Hakan seni setteyken benle aldattı Hande Hande Erçel ile sevgilisi Hakan Sabancı hakkında bu iddiaya bomba! Teknede...

Hakan Sabancı ile ilişkisi kötü biten ünlü isim, Sabancı ile olan mesajlarını ve beğendiği kadınları ifşa etmişti. Ara sıra Hakan Sabancı ile ilgili paylaşımlar yapan Aygün Aydın, hamilelik iddialarıyla da gündeme gelmiş, herkesi şaşkına çevirmişti.

Hakan seni setteyken benle aldattı Hande Hande Erçel ile sevgilisi Hakan Sabancı hakkında bu iddiaya bomba! Teknede...

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlayan Hakan Sabancı, eski aşkını oldukça sinirlendirdi.

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