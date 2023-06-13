"Hakan seni setteyken benle aldattı Hande" Hande Erçel ile sevgilisi Hakan Sabancı hakkında bu iddiaya bomba! Teknede...

Hakan Sabancı ile ilişkisi kötü biten ünlü isim, Sabancı ile olan mesajlarını ve beğendiği kadınları ifşa etmişti. Ara sıra Hakan Sabancı ile ilgili paylaşımlar yapan Aygün Aydın, hamilelik iddialarıyla da gündeme gelmiş, herkesi şaşkına çevirmişti.