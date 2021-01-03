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Masterchef Türkiye 2020'de final heyecanı! Masterchef finalisti Barbaros Yoloğlu yayın sırasında açıkladı! Meğer...
Masterchef Türkiye 2020'de final heyecanı! Masterchef finalisti Barbaros Yoloğlu yayın sırasında açıkladı! Meğer...
Masterchef Türkiye 2020'de final heyecanı! Masterchef finalisti Barbaros Yoloğlu yayın sırasında açıkladı! MasterChef Türkiye'de en heyecanlı an geldi. Barbaros Yoloğlu ve Serhat Doğramacı, altı aylık emeklerinin karşılığını alarak finale adını yazdırdı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı Masterchef Türkiye final akşamının birinci turunda yarışmacılar üçer farklı tabak çıkarttılar. Barbaros Yoloğlu Masterchef puan sıralamasına göre üstünlük kazanırken, canlı yayın sırasında hayatının dönüm noktası olan tabağı anlattı. Tarhana ununda yayın balığı hikayesi sonrası herkesin merak ettiği soru: Barbaros Yoloğlu nereli?
03.01.2021 18:02
- Son Güncelleme: 03.01.2021 18:30
MASTERCHEF 2020'NİN KAZANANI KİM?
Masterchef Türkiye 2020'de final heyecanı! Masterchef finalisti Barbaros Yoloğlu yayın sırasında açıkladı! 6 ay boyunca devam eden kıyasıya mücadelede sona gelindi. Masterchef Türkiye 2020 final gecesinin kazananı Barbaros mu yoksa Serhat mı olacak merak ediliyor.
Kıyasıya rekabetin olduğu final akşamının birinci turunda yarışmacılar üçer farklı tabak çıkarttılar. Birinci tabak; MasterChef'e kabul edilmelerini sağlayan yemek, ikinci tabak; 4 ürünle minimal bir yemek, üçüncü yemek ise yarışmacıları bu mesleğe taşıyan, hikayesi olan bir yemekti.
Masterchef Barbaros, hayatının dönüm noktası olarak adlandırdığı 'tarhana ununa bulanan yayın balığı' yemeğini anlatırken, herkesin merak ettiği soruya da yanıt vermiş oldu. Masterchef 2020 finalistlerinden Barbaros Yoloğlu nereli? İşte herkesin merak ettiği Barbaros Yoloğlu'nun memleketi...
BERK OKTAY
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FARAH ZEYNEP ABDULLAH
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