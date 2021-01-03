Haberler Galeri Magazin Masterchef Türkiye 2020'de final heyecanı! Masterchef finalisti Barbaros Yoloğlu yayın sırasında açıkladı! Meğer...

Masterchef Türkiye 2020'de final heyecanı! Masterchef finalisti Barbaros Yoloğlu yayın sırasında açıkladı! Meğer...

Masterchef Türkiye 2020'de final heyecanı! Masterchef finalisti Barbaros Yoloğlu yayın sırasında açıkladı! MasterChef Türkiye'de en heyecanlı an geldi. Barbaros Yoloğlu ve Serhat Doğramacı, altı aylık emeklerinin karşılığını alarak finale adını yazdırdı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı Masterchef Türkiye final akşamının birinci turunda yarışmacılar üçer farklı tabak çıkarttılar. Barbaros Yoloğlu Masterchef puan sıralamasına göre üstünlük kazanırken, canlı yayın sırasında hayatının dönüm noktası olan tabağı anlattı. Tarhana ununda yayın balığı hikayesi sonrası herkesin merak ettiği soru: Barbaros Yoloğlu nereli?

03.01.2021 18:02 - Son Güncelleme: 03.01.2021 18:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





