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Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan'ın videosunun sırrı çözüldü! "Yakında bir şeyler olacak" demişti...

Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan'ın videosunun sırrı çözüldü! "Yakında bir şeyler olacak" demişti... Usta sanatçı Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen bir oğlu bir de kızı var. Kızı Melisa Ural, sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminde yerini sık sık alırken, abisi Engincan Ural, daha az göz önünde bulunuyor. Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural'ın sosyal medya üzerinden "Yakında bir şeyler olacak" diyerek paylaştığı videonun sırrı çözüldü. İş hayatına atıldığı öğrenilen Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural'ın, Emir adında bir erkek, Gisella adında bir kız kardeşi daha var.

04.01.2021 09:55 - Son Güncelleme: 04.01.2021 10:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





