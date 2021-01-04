Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan'ın videosunun sırrı çözüldü! "Yakında bir şeyler olacak" demişti...
Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan'ın videosunun sırrı çözüldü! "Yakında bir şeyler olacak" demişti... Usta sanatçı Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen bir oğlu bir de kızı var. Kızı Melisa Ural, sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminde yerini sık sık alırken, abisi Engincan Ural, daha az göz önünde bulunuyor. Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural'ın sosyal medya üzerinden "Yakında bir şeyler olacak" diyerek paylaştığı videonun sırrı çözüldü. İş hayatına atıldığı öğrenilen Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural'ın, Emir adında bir erkek, Gisella adında bir kız kardeşi daha var.
Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan'ın videosunun sırrı çözüldü! "Yakında bir şeyler olacak" demişti...Ünlü şarkıcı Sibel Can ile oyuncu Hakan Ural'ın oğulları Engincan Ural, iş hayatına atıldı. Amerika'da ekonomi üzerine eğitim gördükten sonra Türkiye'ye dönen Engincan Ural, internet üzerinden uluslararası satış yapacak olan bir tekstil markası kurdu.
Sibel Can, henüz 17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken, delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlendi. Melisa Ural ve Engincan Ural adında iki çocuk dünyaya getiren çift,1999 yılında yollarını ayırdı ve başka evlilikler yaptı. Güçlü sesiyle herkesi kendisine hayran bırakan Sibel Can'ın kızı, annesine olan benzerliği ile sosyal medya gündeminde.